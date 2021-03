Kompanija Medimpex će za FBiH nabaviti 500.000 ruskih vakcina

Sjednica Vlade Federacije BiH je završena, a odlučeno je da će kompanija "Medimpex" nabaviti 500.000 "Sputnik V" vakcina.

Nakon dužeg zasjedanja Ad hoc tijela za nabavku vakcina u Federaciji BiH i kraćeg zasjedanja Vlade FBiH odlučeno je da se u ovom trenutku ide u nabavku vakcine sa firmom Medimpex, a da u narednom periodu budu uključene i druge kompanije koje danas nisu uspjele dostaviti kompletnu dokumentaciju.

Vlada FBiH je naložila Zavodu za javno zdravstvo da s Medimpexom iz Vogošće već sutra potpišu ugovor, a Medimpex ima rok od tri radna dana da dostavi 100.000 vakcina "Sputnik V". Ukoliko ovaj ugovor bude potpisan sutra, vakcine bi u Federaciji BiH trebalo da budu najkasnije do ponedjeljka.

Ugovor sa ovom firmom obuhvata ukupno 500.000 vakcina koje bi trebalo da dostave u narednom periodu.

S obzirom na to da do danas mnoge kompanije nisu dostavile kompletnu dokumentaciju koja je Zavodu potrebna kako bi bio sklopljen ugovor za nabavku vakcina, odlučeno je da Ad hoc tim nastavi pregovore i sa tim kompanijama.

Na stolu je bilo i moguće odlaganje odluke o sklapanju ugovora do petka, no u ovom momentu hitnosti to nije bila najbolja opcija.

