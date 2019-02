Kompanija bez dozvola nudi medicinski transport helikopterom

Kompanija VDH aero iz Banjaluke nudi usluge medicinskog transporta helikopterom unutar i van granica BiH, a da za to nema dozvolu Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH. Prevoz pacijenata, ova kompanija nudi preko društvenih mreža i sajtova za oglašavanje, sa čim su, priznaju, upoznati i u Direkciji.

Za taj posao potrebni su tehnički uslovi, najave letova, ali i potvrda zračnih operatera, takozvani sertifikat AOC, što VDH aero, kako kažu u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo, ne posjeduje.

"Navedena kompanija ne posjeduje AOC izdat od strane BHDCA, a svoje usluge, ukoliko dobiju AOC, naplaćuju u skladu sa propisima koji propisiju finansijsko poslovanje. BHDCA je jedino upoznata sa navedenom kompanijom putem reklama i javnim oglašavanjem putem medija i društvenih mreža. Nije upućen bilo kakav zahtjev BHDCA po pitanju dobijanja, bilo koje potvrde/odobrenja koja se mogu izdati takvim kompanijama, u skladu sa BHDCA propisima," saopšteno je iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Na nekoliko brojeva kompanije VDH aero od juče niko ne odgovara. Vlasnik helikoptera koji živi u Njemačkoj, u kratkom telefonskom razgovoru poručio je da ne zna mnogo o tome šta se radi sa helikopterom. Tvrdi da odgovore ima pilot, koji takođe nije odgovarao na naše pozive. Interesantno je što su u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo spazili bilborde na kojima je uredno naslikan helikopter za kojeg znaju da ne posjeduje potrebne dozvole, a da na to nisu uopšte reagovali. Zašto su im progledali kroz prste, vjerovatno je pitanje za neke više instance. U ustanovi koja i reklamira helikopter, ljubazno su nam objasnili svu proceduru i otkrili i cijenu po kojoj letjelica bez potrebne dozvole vozi pacijente. Cijena transporta samo do Beograda košta dvije hiljade eura.Na stranu to da je za prevoz u druge države potrebno još bezbroj drugih dozvola. Na stranu činjenica da letjelica bez dozvola ne smije naplaćivati ovakve usluge.

"Što je vezano za taj helikopterski prevoz, moramo provjeriti u kakvom je stanju pacijent. Da li je dozvoljeno da leti, tako da to mora doktor da procijeni. Ne možemo tako napamet. Oko dvije hiljade evra košta transport helikopterom," naveli su u jednoj privatnoj klinici.

Za prevoz pacijenta potrebna je potpuna organizacija, a to uključuje posadu, ljekare i tehničku opremljenost. Za pružanje hitne medicinske pomoći potrebni su i drugi uslovi. Sve to, jasno je napisano i u pravilnicima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo. Pitanje je, kako je moguće da neko radi zaobilazeći pravila, uz to se javno oglašava putem medija, a da na sve to nema baš nikakve reakcije nadležnih.