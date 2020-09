Kome se namještaju konkursi u Službi za poslove sa strancima BiH?

U SDS-u hvataju posljednji voz za uhljebljavanje svojih kadrova, a vodeće funkcije bi da zadrže u Službi za poslove sa strancima BiH. Tako, je u toku konkurs za Šefa kabineta direktora, a fotelja se, po svemu sudeći sprema za SDS-ovog Branislava Mojevića, koji već radi u Službi.

O tome, po kojoj logici se zapošljava Šef kabineta odlazećeg direktora, i da li bi to možda trebalo prepustiti novom direktoru, od Slobodana Ujića nismo uspjeli da saznamo. Na poziv, kao ni na službeni upit, direktor kojem mandat ističe krajem novebra ove godine, nije odgovorio.

Odgovora nema ni od prvog čovjeka SDS-a i Ujićevog kuma, Mirka Šarovića. Stranke koje su izgubile izbore nastavljaju staru praksu uhljebljavanja svojih kadrova, kažu u SNSD-u.

"Prema nekim informacijama do kojih sam ja došla, on na to mjesto planira da zaposli Branislava Mojevića, SDS-ovog kadra i to je stalni radni odnos koji je u rangu šefa odsjeka. Znači, to je dobro plaćeno mjesto, dobro plaćen posao i još jedan SDS-ov kadar bi bio riješen. Dakle, ovo samo još pokazuje da SDS bez obzira na rezultate izbora, bez obzir ana gubitak izbora nastojio da se održi na vlasti i da svako mjesto kog se može dočepati ne preza da to učini", kaže Dušanka Majkić, delegat SNSD-a u Domu naroda PS BiH.

Ko će se uhljebiti na još jedno upražnjeno mjesto Višeg stručnog savjetnika za kadrovske poslove u Službi kojom će još nekoliko mjeseci dirigovati SDS-ov kadar, biće poznato u narednim mjesecima. Iz Agencije za državnu službu BiH odgovaraju da je u Službi za poslove sa strancima u 2019. godini primljen jedan službenik, a šest do 1. maja ove godine. Novih zapošljavanja ima i u Agenciji za ljekove i medicinska sredstva BiH, kojom rukovodi PDP.

"Stalno govore kako su oni tobože za uštede i kako žele da pomognu građanima, a stalno organizuju neke nove prijeme i nove konkurse. Samo potvrđuju činjenicu da je njima stalo samo do njih samih i do njihovih interesa. Do prijatelja, drugova, u ovom slučaju kumova. Svaka kritika SDS-a i PDP-a ka SNSD-u samo je paravan za njihove sada već očigledne konvertitske namjere", kaže Sanja Vulić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Na zvaničnoj stranici Agenicije za državnu službu BiH gotovo svakodnevno niču novi konkursi. Među njima se posebno ističe onaj za mjesto u Komisiji za koncesije BiH, koja od početka svog postojanja, gotovo da i nije imala šta da radi.