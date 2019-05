Kombinacije bošnjačkih političara otežavaju formiranje vlasti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da najnovije kombinacije u okviru bošnjačke političke elite ne idu za tim da se brzo formiraju zajedničke institucije i Savjet ministara.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da to najviše šteti BiH i njenom potencijalu na međunarodnom planu, iako je formiranje vlasti osnova za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u EU, što donosi brojne benefite i stvara novu dinamiku za BiH.

On je rekao da tome, s druge strane, ne doprinosi inaćenje "ako ne bude ovo, neće ni to".

"To neka odluče drugi. Činim šta mogu i to isključivo u ime Srpske. Ponoviću, jesam član Predsjedništva, ali sam isključivo srpski član koji vodi politiku Republike i vodi se interesom Srba. To je za mene prva mjera. Naravno, ne želim ništa učiniti na štetu drugih naroda, ali ne bih da prihvatim nijednu odluku na štetu Srba", rekao je Dodik.

On je naglasio da odugovlačenje formiranja vlasti na nivou BiH smara i ovdašnji narod i njegove izabrane predstavnike.

Dodik je rekao da političke reprezentacije Srba i Hrvata ni ranije nisu imale problem kada je riječ o formiranju Savjeta ministara, ali da su se sa aspekta bošnjačkih predstavnika viđene razne spekulacije i malverzacije, među kojima je i ona da lider SBB-a Fahrudin Radončić "opere" svoju savjest.

"On je govorio da nikada neće sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, a sada odjednom hoće, pa da izmisli neku priču o patriotizmu. Svi mi bi trebalo da budemo izdajnici, a oni tamo neka patriotska liga. Mi sa tom ligom imamo dosta problema iz prošlosti i smatramo da je ono što oni organizuju isključivo bošnjačka reprezentacija i to će se samo tako posmatrati i nikako drugačije", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su izabrani predstavnici konstitutivnih naroda potpisali zajedničku izjavu i napravili određenu podjelu resora u Savjetu ministara što je dobar osnov za formiranje vlasti, iako su bošnjački predstavnici potpisali neke suprotne izjave.

"Samo se dešavaju usložnjavanja tih problema", rekao je Dodik.

Dodik je izjavio da pitanje zastupljenosti Srba u vlasti u Federaciji BiH treba rješavati i na nivou zajedničkih institucija BiH, da bi se zaštitila njihova prava, te ocijenio da ljudi iz FBiH ne mogu da o tom pitanju drže lekciju Republici Srpskoj.

Dodik je istakao da je ozbiljan problem to što Srbi nisu zastupljeni u vlasti u FBiH prema popisu iz 1991. godine.

"Teško možemo uticati tamo gdje nemamo naše političke predstavnike. Iako ustavna načela nalažu da u Vladi FBiH budu tri Srbina, oni nađu sebi podobne ljude i to izaberu. To je ignorisanje nacionalnog srpskog identiteta, iako drugi konstitutivni narodi imaju daleko bolju poziciju u Srpskoj", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Predsjednik Kluba Srba u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nenad Stevandić rekao je da Srbi moraju biti uporni u rješavanju pitanja nedovoljne zastupljenosti Srba u vlasti FBiH.

On je rekao da na tom planu rješenja mogu biti novi izborni zakon i zakonodavstvo.