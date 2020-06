Kojić: Selmo Cikotić je američki špijun

Selmo Cikotić kojeg SDA predlaže na mjesto ministra bezbjednosti BiH, američki je špijun koji je lagao strane službe i radio isključivo na centralizaciji BiH, što dokazuju i dokumenti koje je objavio Vikiliks, kaže Direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Milorad Kojić. Da se radi o perfidnom čovjeku, koji se godinama dovodi u vezu sa ratnim zločinim nad Hrvatima u Bugojnu, a koji Srbe smatra jedinim krivcem za ratna dešavanja u BiH, jasno je bilo i vlastima Srpske koje poručuju da takvog čovjeka ne žele na čalu svih bezbjednosnih agenicija. Centralna izborna komisija Cikotiću je dala zeleno svjetlo, ali sada pune ruke posla ima SIPA.

"Ne bi trebalo da ako je tako, ako je istina da oni koji su u službi stranih službi da budu ministri. Ali u BiH je sve moguće u pogledu predlaganja. Još je rano za to kako ćemo i šta ćemo, na dnevni red treba staviti dosadašnja imenovanja. Kao što se zna oni su osporili i ministra iz reda srpskog naroda kojeg predlaže Republika Srpska i time su uveli neku novu praksu. Ja mislim da to nij edobra praksa jer to že samo, ionako složene odnose u pogledu imenovanja dovesti još više u probleme ali oni su to birali. Oni smatraju da imaju pravo i eksluzivno pravo da s eponašaju kako hoće. A možda će ih stićii nešto tome slično", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Cikotić se, kažu u Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, godinama dodvoravao Amerikancima, a sada je podvaljen da kontroliše bezbejdnosni sektor u BiH. Možda bi, kažu, da završi započeto i MInistarstvo unutrašnjih poslova, prenese na zajednički nivo, što sigurno neće proći u Republici Srpskoj.

"Ovdje treba biti vrlo oprezan. Jer to je jedan perfidan čovjek koji će sigrurno pokušati da kroz MInistarstvo bezbjednosti da dovede u pitanje policiju, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i vjerovatno da bude kreator određenih procesa koji trebaju da se odnose na prenos nadležnosti. Jer on jasno i decidno kaže: "Put u NATO je isključivo vezan za potpunu centralizaciju BiH." Dakle on kao ministar bezbjednosti će raditi na centralizaciji BiH a ta centralizacija se između ostalog odnosi na prenos nadležnosti kada je u pitanju prenos nadležnosti na nivo BiH", ističe Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica.

Izvještaji nekadašnjeg Ambasadora SAD-a u BiH iz 2007. godine, koji su dostupni na Vikiliksu, govore da je Cikotić, dok je vršio funkciju MInistra odbrane BiH, itekako bio čovjek od povjerenja SAD-a.

"On je snažno proamerički orjentisan, blizak saveznik u pitanjima bilateralne odbrambene i bezbjednosne politike i snažan zagovornik snažne američke liderske uloge u Bosni. Ne stidi se da podsjeti svoje sagovornike na glavne reformske inicijative u Bosni, posebno reformi odbrane koje su bile ili pod vodstvom ili usmjerene od strane SAD", smatra Čarls Ingliš, bivši ambasador SAD u BiH.

Čarls Ingliš bezrezervno je vjerovao Cikotiću, čak i onda kada je lagao o željama i volji srpskog naroda.

"Cikotić je izrazio uverenje da je najbolji način za "zaštitu etničkih interesa u Bosni" kroz izgradnju institucija na državnom nivou koje će biti od koristi Bošnjacima, Hrvatima i Srbima", dodaje Ingliš.

Stranka Bakira Izetbegovića, nakon neopozive ostavke SBB-ovog Fahrudina Radončića, predložila je Selma Cikotića za ministra bezbjednosti BiH. Cikotić je nekadašnji ministar odbrane BIH, koji je u toku svog mandata imao bliske veze sa Američkom diplomatijom. Tokom rata devedesetih godina bio je komandant operativne grupe "Zapad" takozvane Armije BiH. Dovodio se u vezu sa ratnim zločinima u Bugojnu, protjerivanjem hrvatskog stanovništva, logorom smrti te ubijanjem civila.