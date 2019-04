Koga je Denis Zvizdić predstavljao u Berlinu?

Iznenađen sam fasciniranjem Republikom Srpskom i Srbima koji su neki pokazali u Berlinu. Tako je srpski predsjednik Aleksandar Vučić opisao govore predstavnika kosovskih Albanaca i predsjedavajućeg Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denisa Zvizdića, na samitu lidera zemalja zapadnog Balkana.

Vučić kaže da su Srbija i Srpska oštro napadane bez razloga, i da je sada i više nego jasno ko u regionu ima kakav stav o Kosovu i o Srbima.

"Moram da priznam da smo se iznenadili oštrini i žestini napada koji su govorili protiv Republike Srpske i posebno gospodina Zvizdića u svom prvom obraćanju, na šta sam reagovao i govorio da Srpska nije nikakva loša tvorevina da je to Dejtonska tvorevina", kaže Vučić.

Albanci s Kosova su, kaže Vučić, rekli da nema nikakve autonomije za Srbe, i nikakve Republike Srpske, a Denis Zvizdić je, kaže srpski predsjednik, govorio kao da je BiH priznala Kosovo. Na tako nešto Zvizdić nema pravo, odgovara predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"O odlasku u Berlin i stavovima koje tamo treba da predstavlja, Zvizdić nije konsultovaio ni Savjet ministara ni Predsjedništvo BiH, pa se može reći da se na sastanku u Berlinu nije moglo čuti ništa što je usaglašen stav BiH. Zvizdiću nije smetalo da na tako ozbiljnom forumu promoviše usvajanje godišnjeg akcionog plana o kojem nije postignut dogovor u BiH, iako mu je veoma dobro poznato da ni u okviru tijela kojim predsjedava nema saglasnost za Akcioni plan za članstvo", rekao je Dodik.

Isti odgovor stiže i od predsjednice Srpske, Željke Cvijanović i prvog čovjeka Narodne skupštine, Nedeljka Čubrilovića. Poručuju da Zvizdić ne može da govori i nije govorio u ime Republike Srpske.

"Ja ne vidim u čije je on tamo ime govorio, koga je predstavljao, posebno uvažavajući činjenicu, ako već hoćemo da uvažavamo institucije i odluke institucija, onda je jasan stav dakle kakav je odnos BiH i prema pitanju Kosova i da nemate suglasnost da biste pričai ono što Denis Zvizdić priča pa me navodi da zaključim da on to radi ili u svoje ime ili ime jedne grupacije", kaže Željka Cvijanović.

"BiH nažalost, je predstavljao čovjek koji nema legitimitet, njegovim prisustvom tamo, ako hoćete, narušen je i Ustav, nisu implementirani izborni rezultati, ne poštuje se volja građana", ističe Čubrilović.

Denis Zvizdić danas poručuje da je u Berlinu zastupao političke stavove BiH. Međutim, iako oko članstva u NATO-u u BiH nema političkog konsenzusa, to ga nije spriječilo da od Angele Merkel i Emanuela Makrona zatraži pomoć u ubrzavanju aktivacije MAP-a.

"Čini mi se da moje cijenjene kolege iz Srbije su previđele da sam ja i ovdje danas i u Berlinu ovlašten da štitim suverenitet i teritorijalni integritet BiH, a ne Srbije ili bilo koje druge države", kaže Zvizdić-

Reagovao je na Zvizdićeve izjave u Berlinu i srpski ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić. Očigledno je, kaže, da je Zvizdić na Samit pozvan da predstavlja samo mišljenje Bošnjaka. Aleksandar Vučić je još uoči početka samita rekao da je nelogično da na sastanak u Berlinu nije pozvan predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, već neko čiji je mandat istekao.

Zvizdić je nedavno poručio da će u Berlinu insistirati na teritorijalnom integritetu BiH. U isto vrijeme, predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači rekao je da će u glavnom gradu Njemačke tražiti da BiH prizna Kosovo.