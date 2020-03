Ko su novi članovi CIK-a: Jovan Kalaba bio na izbornim listama PDP-a, Vanja Bjelica savjetovala Šarovića

Iako su godinama kritikovali Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, ističuči da je to tijelo pod kontrolom vladajućih opcija iz oba entiteta, predstavnici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa sa lakoćom su ignorisali sopstvene ranije stavove i izabrali „svoje ljude“ u CIK.

Umjesto Branka Petrića i Novaka Božičkovića, glasovima većine u kojoj su, osim SDS-a i PDP-a, bili i poslanici iz Federacije, u najvećem broju iz SDA, u CIK su izabrani Jovan Kalaba i Vanja Bjelica – Prutina.

Kada bi se ozbiljno shvatila retorika dvije opozicione stranke u RS u prethodnom periodu, bilo bi logično da su dva nova člana CIK-a vanpartijske ličnosti niko ne može da ospori neutralnost, objektvnost i profesionalizam. Međutim, sve to je naprasno zaboravljeno, jer su i Kalaba i Bjelica nedvosmisleni favoriti PDP-a i SDS-a

Prema podacima i danas dostupnim na internet stranici istog CIK-a u koji je izabran, Jovan Kalaba je najmanje dva puta bio kandidat na listama Partije demokratskog progresa – 2004. i 2012. godine. Takođe, poznavaoci unutrašnje strukture PDP-a ističu da je on i danas funkcioner ove stranke, štaviše – da je predsjednik Statutarne komisije na republičkom nivou. Iako bi, na toj poziciji, u predstojećim danima imao pune ruke posla, jer bi morao da arbitrira između predsjednika Branislava Borenovića i potpredsjednika Slaviše Markovića, pošto različito tumače ko je (ne)nadležan za formiranje koalicije sa SNSD-om u Bijeljini, Kalaba će, po svemu sudeći, neprijatnu obavezu prepustiti drugim kolegama, a lično će se posvetiti „eliminaciji partijskog uticaja na izborni proces“ kao novi član CIK-a

I Vanja Bjelica – Prutina ima sasvim jasan stranački profil. Ona je od 2014. do 2018. godine radila kao savjetnik u kabinetu Mirka Šarovića, dok je bio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Takva bliskost aktuelnom predsjedniku SDS-a nije imala obilježja konspiracije, jer su sarajevski mediji u proteklom mandatu Savjeta ministara BiH obavijestili javnost o strukturi savjetnika u ovoj instituciji, objavljujući čak i precizan iznos plate koju je Bjelica – Prutina primala „savjetujući“ Šarovića – 1.808 KM.

Na sve to, predlagač novih članova CIK-a, poslanik SDS-a u Predstavničkom dou BiH Dragan Mektić reagovao je krajnje nonšalantno. „Po čemu je izdaja formirati CIK od ljudi koji ispunjavaju uslove kao pravnici“, zapitao se Mektić, reagujući na kritike koje su mu upućene iz SNSD-a, imajući u vidu činjenicu da je smjenu Petrića i Božičkovića zatražio pripisujući im upravo bliskost stranci Milorada Dodika, a ne nedostatak pravničkog obrazovanja. Takođe, na pitanje da li izborom Jovana Kalabe i Vanje Bjelice – Prutine u sedmočlani CIK politički uticaj na ovo tijelo dobijaju SDS i PDP, Mektić je odgovario odrično. „Ne. Tražim i tražiću od CIK-a da obezbijede fer i poštene izbore“, rekao je on, dajući do znanja javnosti da ima duple standarde – ono što važi za političke konkurente, ne važi i za njega, odnosno stranku i blok kojima pripada.