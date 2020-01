Ko je protiv jeftinih ruskih lijekova u BiH?

Ruski lijekovi su i do 30 odsto jeftiniji od lijekova evropskih proizvođača. Nema nijednog razloga da se ne nađu i na tržištu BiH. Poručuje to srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik. To što su protiv uvoza ruskih lijekova glasali članovi Komisije za lijekove iz Federacije BiH je, kaže, dokaz njihove neodgovornosti. Takve ili slične opstrukcije u uvođenju ruskih lijekova na BH tržište su, dodaje Dodik, prisutne već tri godine

"Već dvije-tri godine pokušava se to da se uradi i postoji opšta opstrukcija. Treba reći da kada smo upoređivali sa istom grupom lijekova koji dolaze iz Rusije, i oni koji doaze od evropskih proizvođača, da je to u pravi jeftinije od 25 do 30 odsto, što govori da bi značajne uštede uradili, ne samo mi u javnim računima, nego i sami pacijenti u pristupu aleternativi u tom pogledu", poručuje Dodik.

Neposredno nakon što je sedam članova Komisije za lijekove, pri Agenciji za lijekove BiH, pritom svih sedam iz Federacije, glasalo protiv uvoza ruskih lijekova, predsjednica Komisije, Tijana Kovačević je podnijela ostavku. Najkasnije iduće sedmice, ministarstvo zdravlja Republike Srpske, predložiće novog člana komisije, s obzirom da je i Kovačevićeva bila predstavnik iz Srpske, kaže ministar, Alen Šeranić. Poručuje da ruski lijekovi ispunjavaju sve kriterijume, i da će ministarstvo Srpske dati sve od sebe da se ti lijekovi nađu na domaćem tržištu.

"Ministarstvo zdravlja i socjalne zaštite će učiniti sve što je do samog ministarstva, do isntitucije i do mene kao ministra da omogućimo da prjie svega, komisija bude funkcionalna kao prvo, a da damo sve ono što je potrebno da se ruski lijekovi nađu na tržištu u Republici Srpskoj", kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske, Alen Šeranić.

Oglasili su se nedavno ovim povodom i u Fondu zdravstva Srpske. Kažu da je za sve kriv jak lobi, i da je traženje dodatnog mišljenja eksperata, na koje se pozivaju pojedini članovi Komisije, samo izgovor. Uvođenje ruskih lijekova, kojima je cijena niža od ostaih, bi, kaže direktor Fonda, Dejan Kusturić, snizilo cijene i drugih lijekova.

"Kada se pojavi više kompanija, dolazi do konkurencije i snižava se cijena, a zašto oni to ne dozvoljavaju, to je pitanje za farmaceutske kompanije odnosno za Agenciju za lijekove, zbog čega to ne dolazi na naše tržište", kaže Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Direktor Agencije za lijekove BiH, Aleksandar Zolak, situaciju oko ruskih lijekova ne želi da komentariše. U agenciji su kratko poručili da je sve do Komisije za lijekove, na koju Agencija nema uticaj.