Ko i kako ruši VSTS?

Do mene je došla informacija o rušenju VSTS-a napisala je Ružica Jukić, a scenario će biti takav da će se organizovati protesti na kojima će se za propuste u pravosuđu kao glavni krivac navesti VSTS.

Sve je to plan pojedinih ambasada ali i Rajharda Pribea, nezavisnog eksperta Evropske unije. Pribe će, tvrdi Jukić dostaviti izvještaj koji će biti loš po pravosuđe nakon čega će zajedno sa američkom ambasadom tražiti od Visokog predstavnika da iskoristi Bonska ovlašćenja i raspusti članove VSTS-a.

"Voljela bih da je ova informacija laž. No da li znaju oni, koji su napravili ovakav plan, pod uslovom da je ovo istina, da upravo ruše državnu instituciju, a što predstavlja kazneno djelo. Raspadne li se VSTS, ja tvrdim da će se i ostale institucije na nivoa BiH raspasti", kaže Ružica Jukić, potpredsjednica VSTS-a.

Takva saznanja ima i prvi čovjek Viskog sudskog tužilačkog savjeta. Milan Tegeltija kaže da se postojanje takvih ideja ne može isključiti iz razloga sto su i do njega došla slična saznanja iz ozbiljnih međunarodnih krugova.

Dodatnu ljagu na VSTS bacila je i SDA - tvrdi Tegeltija. U svojoj nedavno usvojenoj deklaraciju upravo ovu instituciju označili su kao problematičnu. Kada vodeća politička stranka u Federaciji i jedna od najvećih u BiH kao svoj programski cilj postavi reformu VSTS-a onda takve prijetnje i nastojanja treba uzeti za ozbiljno, kaže Tegeltija.

"Moram naglasiti da je poprilično neprimjetno u javnosti, vjerovatno zbog diskusije o građanskoj Republici BiH, koja je okupirala pažnju javnosti, prošao dio iz najnovije deklaracije SDA, koji je identifikovao VSTS kao problem za tu političku stranku i kojom deklaracijom se traži njegova reforma. VSTS je jedina institucija BiH koja se spominje u Deklaraciji SDA i traži njegova reforma, a prije toga konstatuje odgovornost VSTS-a za procesuiranje bošnjačkih generala za ratne zločine i kako to oni tvrde "trend uklanjanja Bošnjka" s rukovodećih mjesta u pravosuđu BiH", poručuje Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.

Trzavica ima i na relaciji VSTS i Parlament BiH. Odgovorili su na set zaključaka Parlamenta i njihove prijedloge uglavnom odbacili poput onih koji se odnose na reformu VSTS-a a tiču se

imenovanjem sudija i tužilaca ali i njihovog ocjenjivanja i eventualnog kažnjavanja.



Parlament je predložio i da polovinu članova novih vijeća sudija i tužilaca bira Parlament BiH, ali im je Milan Tegeltija odgovorio da principi po kojima je sastavljeno vijeće ne bi trebali biti preispitivani sve dok položaj VSTS-a ne dobije odgovarajuće ustavne garancije.

U VSTS-u se bune i kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH kojim će biti uređeno da glavnog tužioca Tužilaštva dvotrećinskom većinom bira Parlamentarna skupština BiH.Po mišljenju VSTS-a to bi povećalo rizik od politizacije.

Sve ove informacije mogle bi još više rasplamsati raspravu koja se očekuje u Parlamentu Republike Srpske. I to o izvještaju o radu VSTS-a za 2018.godinu,koji će se naci na dnevnom redu na narednom zasijedanju.

“Očekujem od predsjednika VSTS-a da iznese taj izvještaj šta je to, kakvo je to stanje u pravosudju BIH i gdje smo to mi, na koji način možeo uticati i na koji način popravljati stvari jer znamo da postoji veliko nezadovoljstvo prije svega radom suda BIH ali i Tužilaštva BiH”, kaže Milan Petković, potpredsjednik NSRS.

Izmeđuostalog u izvještaju su navedene predložene izmjene zakona VSTS-A, jedna od njih je i da se broj članova poveća na 20. Navedeno je i da Tužilaštva u prošlog godini bilježe trend smanjenja broja neriješenih slučajeva a pomaka posebno ima kada je riječ o organizovanom kriminalu i korupciji.

Požalili su se u izvještaju i na pritisak javnosti, medija ali i političkih struktura. A navedeno je i da je zabilježen značajan broj prijetnji zaposlenima u pravosuđu.