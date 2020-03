Kilometarske kolone na graničnim prelazima

Kilometarske kolone - i danas na graničnim prelazima. Uprkos mjerama karantina i samoizolacije, zbog kojih samo profesionalni vozači mogu da pređu granicu na sličan način kao ranije, na Graničnom prelazu Gradiška, sve se odvija krajnje sporo.

Iako je saobraćaj na izlazu iz BiH sveden na minimum, kamiondžije kažu da i dalje čekaju satima da bi prešli granicu.

Vozači sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da su već satima zaglavljeni u gužvi. Priznaju da su očekivali da će možda ići nešto brže, jer nema putničkih automobila - ali da nemaju kud, nego da čekaju da ih propuste.

- Brate mili, od šest ujutro sam ovdje. 0.40-0.45 Na granici pitali otkud dolazimo, pa ne znam, sad ćemo vidjeti šta će to biti.

- Danas nije nešto čekanje dugo. Otprilike dosad nekih sat vremena. Otprilike pomjeranje nekih 10-15 minuta po kamionu.

- Pa od 7 sati jutros sam ovdje, koliko je sad, 12 sati, kako neću biti nestrpljiv, kažu vozači.

Graničari kažu - radimo samo standardnu carinsku proceduru i ništa dodatno. Ocjenjuju da su gužve, inače česte u Gradišci, samo privid - jer zbog virusa korona, granice skoro isključivo prelaze teretna vozila.

"Pa oni su stajali i prije, samo se to nije uočavalo dok je bilo putničkog saobraćaja. Sad kako samo oni idu, to se primjeti daleko više. Pošto samo kamioni idu, druga vozila rijetko da prolaze. Što se tiče izlaza iz BiH teretnih motornih vozila, to je uobičajena carinska procedura. Pretežno oni voze robu, tako da se razdužuju papiri i to", kaže Hasan Krehmić, šef smjene u Jedinici Granične policije Gradiška.

Nekoliko stotina kilometara istočno, na Graničnom prelazu Rača, situacija je još teža. Pojedini vozači kažu - ovo je katastrofa, čekamo i po cijeli dan da nas puste. Nadaju se nekom kompromisu između država, jer gube ogromno vrijeme na graničnim prelazima.

Privrednici iz Srpske su krajnje zabrinuti zbog situacije na granici, jer se situacija mijenja iz minuta u minut. Iako postoji odluka o nesmetanom prometu roba, i dalje ima problema sa transportom roba, prvenstveno iz Italije u Republiku Srpsku, ali i sa nedostatkom vozača koji su spremni da idu u Italiju - kažu u Privrednoj komori.

"Imamo najave s jedne strane da će uvesti određene blokade i Slovenija, ali nadamo se da se to neće odražavati na promet robe, s druge strane imamo problem zatvaranja granica kada je u pitanju Srbija, tako da to sve dodatno usložnjava spoljnotrgovinski promet Republike Srpske, i direktno se odražava na poslovanje naših privrednih društava", kaže Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Spoljnotrgovinska komora nas svakih šest sati informiše o eventualnim problemima prilikom provoza robe kroz susjedne države, istakao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Već, kaže, znaju ko će osjetiti najteže posljedice.

"Evidentne će posljedice biti na prerađivačke djelatnosti, u trgovini, turizmu, konkretno u malim i srednjim preduzećima. Kao što i znate, formirana je radna grupa koja će se baviti posljedicama po privredu BiH izazvane korona virusom", kaže Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Košarac dodaje da BiH mora na sofisticiran način pristupiti trenutnom problemu granica, i da ministarstvo saobraćaja trenutno pokušava da definiše pitanje koridora kroz Hrvatsku i Srbiju, da bi obezbijedili nesmetan transport roba prema BiH.