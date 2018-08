Kasarna Ušivak namijenjena migrantima nije bezbjedna

Moguće je da je kasarna Ušivak koju je Vlada Federacije namijenila za smještaj migranata minirana, kao i njena okolina u Hadžićima.

Upozorila je na to Federalna uprava civilne zaštite, što se jasno navodi i u Izvještaju Koordinacionog tijela za migranate u BiH, koji je u posjedu ATV-a. Iako je Izvještaj trebalo da bude hitno razmotren još prošle sedmice, Savjet ministara o njemu još nije raspravljao, jer se Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH nije ni pojavio na sjednici. Potom je istekao i rok koji je Koordinaciono tijelo dalo za prijedloge o borbi sa migrantskom krizom.

"Ministarstvo civilnih poslova je dostavilo akt Koordinacionom tijelu za pitanje migracija u BiH - Operativnom štabu za pitanje migracija u BiH, u kojem je od strane Federalne uprave civilne zaštite obaviješteno o postojanju opasnosti od minsko-eksplozivnih naprava na lokaciji Ušivak u opštini Hadžići. Takođe, Ministarstvo civilnih poslova je obavijestilo Koordinaciono tijelo za pitanje migracija BiH da će Centar za uklanjanje mina u BiH hitno postupiti po ovom pitanju", stoji u izvještaju Koordinacionog tijela za migrante BiH.

Očekivalo se i da o svemu raspravljaju i oba doma BH-Parlamenta, ali teško da će se to i desiti, poručuje Dušanka Majkic, član Komisije za odbranu i bezbjednost. Tvrdi da je za sve odgovorno Ministarstvo bezbjednosti BiH, koje se, kako kaže, ne može izboriti sa migrantima.

"Kako je došlo do toga da se dodijeli za smještaj migranata kasarna za koju postoje sumnje, čak mislim i da je upozorenje da se radi o objektu oko kojeg se još uvijek nalaze minsko-eksplozivna sredstva, to treba da istraže oni kojima je to posao, a to više govori o tome kako Ministarstvo bezbjednosti olako prelazi preko tih odluka za smještaj", istakla je Dušanka Majkić, Komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH.

Iz Ministarstva bezbjednosti ni danas nema komentara. U izvještaju je navedeno i da je u sedam mjeseci ove godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno 9.548 nelegalnih migranata, dok je 708 osoba podnijelo zahtjev za azil. Najvise ih je iz Pakistana, Sirije, Irana, Avganistana i Iraka. Kasarna Ušivak Vladi Federacije je vraćena 2005. godine kao neperspektivna vojna imovina.