Karl Bilt tvitom o Sarajevu izazvao oštre kritike FOTO

Brojni korisnici društvenih mreža smatraju da se Bilt narugao ne samo građanima Sarajeva, već i muslimanima generalno, prenosi "Sputnjik".

Bivšeg švedskog premijera pratioci su kritikovali, poručivši da su iznenađeni njegovim stavovima, a neki su ga prozvali "Karl Brejvik".

Neki su Bilta podsjećali kako izgleda "napredak" pod okriljem Zapada, pa su tvitovali razne fotografije snimljene tokom ratova devedesetih godina prošlog vijeka.

There is progress in our world. This was Sarajevo a century or so ago. pic.twitter.com/kxIJUuOfWN

— Carl Bildt (@carlbildt) January 3, 2019