Karantin na granici, vojska će početi da postavlja šatore

Obavezan karantin u blizini svih graničnih prelaza za one koji dolaze iz inostranstva. Vojska će početi da gradi šatorska naselja u kojima će građani boraviti.

To je nova mjera kako bi se spriječilo širenje virusa korona, a prije svega da on uđe u zdravstveni sistem, poručila je predsjednica Republike Srpske. Riječ je pokušaju da se uvede više reda, jer građani prilikom dolaska u BiH izbjegavaju mjere izolacije. Od ponedjeljka u šest ujutro stupa na snagu režim koji se odnosi na rješenja za samoizolaciju građana BiH, ali i onih koji dolaze iz inostranstva. Neophodna je gvozdena disciplina za sve što se propisuje, poručuje Cvijanovićeva, a moguće su i nove sankcije za one koji se ne budu pridržavali mjera.

"Iz tog razloga će Savjet ministara zatražiti od Predsjedništva BiH da se stave na raspolaganje određena šatorska naselja, sve ono što je potrebno da se uspostave stacionari, obavezni karantini sa krevetima i svim pratećim stvarima da bismo uveli više reda, jer je očito da se na svijest građana ne možemo osloniti", kaže Cvijanovićeva.

Uvođenje karantina je neophodno i Predsjedništvo BiH će dati saglasnost za ovu mjeru, poručio je srpski član Predsjedništva BiH. Izgradnja šatorskih naselja počinje već polovinom iduće sedmice, najavio je Milorad Dodik. Savjet ministara će, kaže Dodik, posredstvom Ministarstva odbrane angažovati Oružane snage na postavljanju šatora. Ova mjera karantina se neće odnositi na profesionalne vozače. Poslodavci će biti obavezni da popišu sve zaposlene koji su u posljednje dvije sedmice boravili u inostranstvu. Dodik je naglasio da je situacija u vezi sa virusom korona globalno ozbiljna i da niko nema pravo da to ignoriše.

"Zato mjera koja je ovdje dogovorena, a to je da se na svakom graničnom prelazu u što kraćem mogućem roku postave vojni šatori sa krevetima i ostalim stvarima koji su neophodni za boravak u karantinu 14 dana. Uloga vojske će biti da postavi te šatore i da ih održava a Ministasrtvo zdravlja će dati svoje lokalne ekipe i naravno dio troškova tih građana ćemo vidjeti, vjerovatno će pasti na teret tih građana koji dolaze. Dakle, hrana i sve ostalo što bude neophodno u tom trenutku. Pozivam sve ljude u Republici Srpskoj da ovo shvate ozbiljno", kaže Dodik.

Da je potrebno smanjiti broj ulaza na graničnim prelazima i da se daju rješenja o samoizolaciji, ukazao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite. Pojedini građani nisu disciplinovani i moraćemo, poručuje Šeranić, da pojačamo mjere kontrole uz angažman inspektora. Univerzitetski klinički centar od juče je prešao na drugačiji sistem rada, a to znači da će odgađati hladne programe.

"Mislim da je to dobro u ovom trenutku kako bi klinički centar mogao adekvatno da se organizuje i pruži svu potrebnu zdravstvenu zaštitu. Oni sada trenutno rade potpunu reorganizaciju i ne smijemo da dozvolimo ni jednog trenutka da nam se virus nađe u srcu zdravstvenog sistema, a to je centralni blok, niti na ginekologiji i pedijatriji. Moramo da prilagodimo sve sisteme u potpunosti će u tu svrhu biti stavljena infektivna klinika, a i drugi kapaciteti u okviru stare lokacije samog kliničkog centra. Kolege iz kliničkog centra već imaju planove za reorganizaciju kako ljudstva, tako i opreme", kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šeranić.

Pad ekonomije je evidentan i narednih mjesec i po dana će biti teški za ekonomiju u Republici Srpskoj, poručeno je nakon sastanka. Milorad Dodik naglasio da je situacija u vezi sa virusom korona globalno ozbiljna i da niko nema pravo da to ignoriše, te da upućeni apeli nisu shvaćeni na najbolji način.

"Ovi neodgovorni po hotelima ovi frajeri što pokušavaju da se svemu smiju, biće mjera da se zatvore svi hoteli u smislu lokala, kafića u samim objektima i da mogu samo da rade u vrijeme služenja doručka, ručka i večere", kaže Dodik.

Izaći ćemo iz ovoga sa dokazom da smo sposobni da očuvamo našu zajednicu stabilnom, a živote kvalitetnim, zaključeno je nakon sastanka predstavnika institucija Republike Srpske, predstavnika Srpske u institucijama BiH i članovima Koordinacionog tima za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u Republici Srpskoj. Poručuju da ovo nije situacija bez šanse koja je u samoodgovornosti, tačnije, oni koji imaju virus da se samoizoluju a oni koji nisu zaraženi da komunikaciju svedu na minimum.