Kamp u Živinicama “zatvara” Lipu?

Novi privremeni prihvatni centar za ilegalne migrante bi mogao da bude formiran na teritoriji opštine Živinice, a taj potez bi u završnici mogao dovesti do rasterećenja na lokaciji Lipa, u Unsko-sanskom kantonu, ili čak do stavljanja katanca na taj kamp.

Nakon što je nedavno, samo na osnovu odluku lokalne i kantonalne vlasti, bez konsultacija sa nivoom BiH koji je nadležan za to, zatvoren prihvatni centar “Bira” u Bihaću, veliki broj ilegalnih migranata je izmješten u kamp u Lipi, srpskom selu koje se nalazi na rubu Bosanskog Petrovca, što je izazvalo strah kod mještana, a zadovoljni nisu ni sami migranti jer ih je tu više nego što kapaciteti dozvoljavaju.

U Ministarstvu bezbjednosti BiH potvrđeno je “Glasu Srpske” da bi u BiH, na inicijativu Delegacije EU u BiH, a od strane austrijske Vlade, trebalo da stigne 135 kontejnera za smještaj oko 2.500 ilegalnih migranata.

- Novo naselje za smještaj bi trebalo da bude organizovano na prostoru neperspektivne vojne imovine u mjestu Ciljuge, opština Živinice, a nakon odluke federalne Vlade o ustupanju prostora Ministarstvu bezbjednosti BiH za te potrebe - kaže sagovornik “Glasa Srpske” iz Savjeta ministara.

On je ocijenio da je trenutno teško kvalifikovati kakav će to biti kamp ili centar, da li privremenog karaktera, ali smatra da će vjerovatno da bude privremeni prihvatni centar, što bi moglo dovesti i do zatvaranja Lipe.

- I migranti su ljudi koji, doduše, nelegalno borave na području BiH, ali im se, kad su već tu, moraju obezbijediti barem minimalni uslovi za život, što se i namjerava ovom inicijativom - zaključio je sagovornik “Glasa”.

BiH gotovo tri godine muči velike muke sa migrantima koji, u namjeri da se dočepaju tla EU, nelegalno ulaze na njenu teritoriju i to nerado bivaju “zarobljeni”.

Najjači pritisak od početka trpi Unsko-sanski kanton zbog blizine sa EU, a plan proširenja prihvata migranta u kantonima prije nekoliko dana je potvrdio i sam ministar bezbjednosti BiH Selmo Cikotić. Tada je istakao da su za to obezbijeđena sredstva te da čeka sastanak sa premijerom FBiH Fadilom Novalićem i predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Zoranom Tegeltijom. Na pitanje medija koji je treći kanton, uz sarajevski i USK, gdje su trenutno migranti smješteni, nije odgovorio, obrazlažući to još nije prihvaćen taj plan i spomenuto proširenje na treći kanton.

Međunarodne organizacije godinama šalju novac BiH kako bi ublažila posljedice migrantske krize, a samo od januara do kraja jula ove godine je iskeširano više od 30 miliona KM. NJihovi predstavnici su burno reagovali nakon odluke u USK-u da zatvore “Biru”, te zbog prijetnji da ta sudbina čeka i “Miral”. I tada su naglasili da to BiH vodi u humanitarnu katastrofu jer je kamp “Lipa” popunjen i nije opremljen za zimske uslove, a popunjeni su i kapaciteti u Sarajevu.

BiH i Pakistan potpisali su početkom mjeseca Sporazum o readmisiji koji bi trebalo da obezbijedi lakšu deportaciju ilegalnih migranata kada oni ilegalno uđu u BiH nastojeći da se “balkanskom rutom” domognu Hrvatske, odnosno EU. To bi trebalo da ih, prema mišljenjima mnogih, odvrati od dolaska u BiH, a u planu je potpisivanje takvih dokumenata sa još nekim zemljama iz kojih migranti pristižu.