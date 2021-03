Kalabuhov: Građani BiH treba sami da se opredijele za unutrašnje i spoljne prioritete

Primarni interes Rusije u BiH je da se njeni građani sami opredjeljuju o svojim unutrašnjim i spoljnim političkim prioritetima i Rusija ne govori BiH da li treba ili ne treba da ide u EU ili NATO, to sama treba da odluči, rekao je večeras ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov.



On je istakao da Rusija smatra da OHR u BiH treba da bude zatvoren, kako bi njeni građani mogli sami odlučivati šta im je potrebno.

"Pitanje OHR-a nije praktično, to pitanje je egzistencijalno, zato štoje djelovanje OHR za 25 godina dovelo do toga da ljudi ne mogu i ne žele da se dogovaraju, jer misle da je OHR tu da im riješi probleme", rekao je Kalabuhov za RTRS.

Na pitanje zašto na sjednicama Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ ili Savjeta bezbjednosti UN, Rusija uvijek glasa drugačije od ostalih zemalja kada je riječ o BiH, Kalabuhov je rekao da je razlog za to što Rusija, kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, mora brinuti o njegovoj realizaciji.

"Naši partneri, uključujući i visokog predstavnika Valentina Incka, svaki put govore za integraciju BiH u EU, za integraciju BiH u NATO, iako to nije dejtonska problematika i zbog toga naši zapadni partneri, koristeći Dejtonske mehanizme OHR-a, žele da guraju agendu koja nije dejtonska", rekao je Kalabuhov.

On je istakao da su odnosi BiH i Rusije veoma dobri i da imaju kompaktno razumijevanje da Rusija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma ima vrlo bitnu ulogu, dodavši i da su blateralni odnosi veoma važni.

Prema njegovim riječima, ocjena pojedinih analitičara o sukobu Amerike i Rusije "preko leđa" BiH ne odgovara realnosti.

Kalabuhov smatra da kada je riječ o BiH, postoje dva modela - američki model koji bi da "uzme" BiH u proces svjetskih mulateralnih procesa gdje već nema suvereniteta i o čemu odlučuju vandržavne strukture.

"To je neka druga vizija svijeta, a naša vizija je da ljudi sami moraju odlučivati o svom suverenitetu", rekao je Kalabuhov.

Govoreći o saopštenju Ambasade Rusije u BiH u vezi odnosa BiH i NATO, Kalabuhov je naveo da je u njemu navedeno da će "u slučaju praktičnog zbližavanja BiH i NATO-a Rusija morati reagovati na taj neprijateljski korak".

"Neprijateljski korak ne znači da je to korak BiH, to može da bude i korak NATO-a i u nekom smislu u Alijansi su dobro reagovali zato što su oni rekli da saradnja BiH i NATO ne prejudicira članstvo BiH", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, sve izjave i procjene nakon komentara Ambasade Rusije vrtjele su se oko ove rečenice.

"Cilj našeg komentara bilo je da reagujemo nekako na cijeli sistem publikacije u medijima u BiH koji promovišu članstvo BiH u NATO i niko nije u potpunosti čitao ovaj tekst. Bilo je izjava da Rusija ne uvažava suverenitet i integritet BiH, da se miješa u unutrašnje stvari, što nije tačno", naglasio je on.

Kada ljudi pričaju o članstvu u NATO-u, rekao je Kalabuhov, oni misle samo na pozitivne strane, ali u ovom vojnom bloku postoje i obaveze, koje baš i nisu jednostavne.

Kalabuhov je rekao da Rusija ima principijelnu poziciju da razvija odnose sa svim narodima u BiH, te da kao ambasador razgovara sa svim narodima koji žive u BiH.

On je naveo da osnov saradnje Rusije sa konstitutivnim narodima jeste saglasnost oko principijelnih pitanja.

"Mi smo uvijek sa Srbima bili na istoj strani, te je narod u Rusiji spreman da gradi dobre odnose sa Srbima. Imamo ekonomsku, političku, kulturnu saradnju mnogo veću i širu i snažniju sa Republikom Srpskom, nego sa Federacijom BiH", rekao je Kalabuhov.

On je dodao da, sa druge strane, Rusija razmišlja i da omogući saradnju između muslimana iz Rusije i Bošnjaka iz BiH. "Razgovara sam sa predstavnicima bošnjačkog naroda u organima vlasti i predložio sam da razmislimo o mogućnosti takve saradnje u ekonomskoj oblasti", rekao je Kalabuhov.