Kako sada izgleda kamp "Lipa": Noćas može doći do strašne nesreće

Šef misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Piter Van der Overart ponovo se oglasio na Tviteru povodom stanja u migrantskom kampu "Lipa", čiji je znatan dio uništen u požaru ove sedmice.

- Ovdje postaje opasno - krov velikog preostalog šatora u bivšem migrantskom kampu Lipa počinje se ulijegati zbog snijega. Ako ljudi večeras ovdje budu spavali, može doći do užasne nesreće. Migrantima treba dozvoliti da napuste lokaciju odmah - napisao je danas Overart.

U poruci koju je objavio nešto ranije danas, napisao je da se nastavlja humanitarna katastrofa u Bihaću, te je objavio nove fotografije iz "Lipe".

- Snijeg je pao, temperature ispod nule, bez grijanja, bez ičega. Ovako niko ne bi trebao živjeti. Sad nam trebaju politička hrabrost i akcija - napisao je.

