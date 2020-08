Još se čeka na popunjavanje srpskih pozicija u zajedničkim institucijama

Srpske pozicije u zajedničkim institucijama još nisu do kraja popunjene, a ima i onih koje je Srbima samo na papiru, popunjavala bošnjačka politika. U Republici Srpskoj tako nešto nazivaju diskriminacijom i nemogućnošću da Republika Srpska ima svoje prave predstavnike. Srpska kvota popunjena je u MInistarstvu odbrane BiH, ali tamo ima Srba čiji su očevi ratovali u Armiji BiH, a to je, kaže Srpski član Predsjedništva BiH, priča koja se vuče od ranije. SDA, kaže Milorad Dodik, na zajednički nivo delegira uglavnom svoje ratne kadrove.

"Republika Srpska ima sposobnost i uvjerenje u samu sebe, da ponudi kadrove na nivou BiH koji nisu proizašli iz rata. S druge strane bošnjaci očigledno nemaju povjerenja u sebe. I svi njihovi kadrovi su ratni kadrovi, od Džaferovića koji je bio načelnik Centra bezbjednosti u Zenici, preko Komšića koji je bio vidljiv tamo u Armiji BiH, preko Selme Cikotića, Bisere Turković, onoga iz obavještajne službe itd. Dakle svi su oni vezani isključivo za rat. Očigledno, to nama govori da oni teže da realizuju svoje ratne ideje", kaže Dodik.

Da je sve to, što se Ministarstva odbrane tiče istina, potvrdio je za ATV i zamjenik ministra Mirko Okolić. Ipak, nečeg sličnog nije bilo u posljednje vrijeme, a srpske pozicije su negdje čak i procentualno jače.

"Da, imamo takvih lica, i na to se nije moglo uticati u ono vrijeme kada su oni primani. Nemamo primljenih u zadnje vrijeme, a to je od ranije. Negdje smo u nekim komponentama, odnosno nivoima jači po procentu, a negdje smo, odnosno samo smo tamo u prijemu civilnih službenika, ili civilnih lica nešto lošiji. To je zato što u vrijeme našeg odsustva iz kabineta, se kadrovi nisu primali, a oni su određene kadrove primali", kaže Okolić.

U Srpskoj se nadaju, iako nezvanične informacije kažu suprotno, da diskrimiancije neće biti kad je u pitanju zapošljavanje u Državnom zatvoru u Istočnom Sarajevu.

"Ministarstvo pravde je provodilo jedan konkurs gdje će biti primljen jedan broj ljudi u Zavod za kaznene mjere, zatvro tačnije i zaista će biti interesantno vidjeti tu listu, koliko je primljeno Srba i da li ih je uopšte primljeno. Po informacijama kojima mi vladamo, konkurs je završen, bio je prvi krug, završen i drugi. Tako da vidjećemo da li će biti bilo ko od Srba primljen. Ja smatram da je to nekorektno od strane i hrvatskih i bošnjačkih i svih onih koji rade u zajedničkim institucijama da na takav način vrše diskriminaciju", kaže Sanja Vulić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Na rješavanje problema čeka se i u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. U prvim redovima tamo i nema Srba.

"Prethodni ministar Srbin nam je ostavio nepovoljnu strukturu, tako da među šest prvih mjesta u MInistarstvu koje imenuje Ministar, nema nijednog Srbina. I sad imamo problem sa ovim Ministrom koji nije Srbin da dođemo do neke nivelacije. Vjerujem da ćemo tu već nešto učiniti ali gubimo već mnogo vremena, već je dvije godine izgubljeno. A na mnogim drugim mjestima nije došlo do realizacije onoga što je protrebno ali nekako se krećemo", kaže Dodik.

"BiH je bremenita svojim problemima, odnosno svojim neuspjehom da funkcioniše", kaže Milorad Dodik. Dodaje da ni stranci, a ni Zapad neće da shvate da načinom života koji "guraju" ovdje niko nije zadovoljan - ni Srbi, ni Hrvati, a ni Bošnjaci.