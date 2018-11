Jerinić stavio mandat na raspolaganje Miloradu Dodiku 

Kao što je i najavio, Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH, stavio je mandat na raspolaganje Predsjedavajućem bh Predsjedništva. Nakon poziva Milorada Dodika srpskim funkcionerima u Sarajevu da podnesu ostavke, Jerinić je uputio dopis kojim obavještava Dodika da na raspolaganju ima njegov mandat. Jerinić kaže da nikada nije radio na štetu Republike Srpke, ali da će uvijek poštovati odluke srpskog člana Predsjedništva.

"Shodno vašem pozivu da svi funcioneri iz Republike Srpske u institucijama BiH podnesu ostavke, obavještavam Vas da sam spreman da dam svoj mandat Vama na raspolaganje. Ukoliko je potrebno da podnesem ostavku, podnosim je odmah," naveo je Jerinić.

Odglasili su se i ministri iz Republike Srpske u Sarajevu. Nemaju namjeru da slijede Jerinićev primjer a u foteljama, kažu, ostaju sve dok im to zakon dozvoljava, tačnije, do izbora novog saziva. Moglo bi se desiti da do tada neki od njih istovremeno obavljaju dvije funkcije, ali pozivu Milorada Dodika, kažu neće udovoljiti. Ministar bezbjednosti je pozvao funkcionere da ne podnose ostavke, dok Mirko Šarović poručuje da se neće povući.

"Znači malo sutra, taj film neće vidjeti, bar što se tiče mene i onih koji treba mene da slušaju, potpuno jasno, ako trebam još da vam objasnim ili objašnjava, mogu da vam objasnim," rekao je Mirko Šarović, ministar spolje trgovine i ekonskih odnosa BiH.

SNSD nije ništa drugo ni očekivao nego da će, svim silama, i po svaku cijenu, ministri u Sarajevu pokušavati da sačuvaju fotelje, kažu u toj partiji. Ne vide da su im birači poručili da to što su radili nikako ne odgovara interesima građana Srpske, poručuju iz SNSD-a. Dragan Mektić je prvi koji je davno trebalo da podnese ostavku, kaže Staša Košarac, poslanik te partije u BH Parlamentu.

"SNSD je tražio na temelju djelovanja ministra Mektića njegovu ostavku i prije par mjeseci, iz jednog prostog razloga, jer je svojim političkim djelovanjem, pod patronatom stranaca, i federalnih političkih stranaka, radio protiv interesa Republike Srpske, veoma vidljivo negirao značaj institucija i vidljivo negirao zvanične politike institucija RS," rekao je Košarac.

Milorad Dodik, predsjedavajući bh Predsjedništva je pozvao funkcionere iz Republike Srpke u Sarajevu da podnesu ostavke i poručio da nemaju njegovo povjerenje, jer su vodili politiku suprotnu politici Srpske. Rekao je da ne želi da sprovodi nikakvu silu, ali smatra da bi podnošenje ostavki bilo pristojno, s obzirom na to da je narod glasao za politiku koja je suprotna onoj koja je vođena u Sarajevu u prethodnom mandatu.