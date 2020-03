S ciljem sprečavanja širenja virusa korona jedinstvene mjere važe za cijelu Republiku Srpsku, poručio je to premijer Srpske. Radovan Višković je tražio od Saveza opština i gradova da za cijelu Republiku treba da budu iste mjere, a ne da se razlikuju od grada do grada.

"Ako ne rade ugostiteljski objekti u Banjaluci onda nema potrebe da rade ni u Bijeljini, Zvorniku, Trebinju i širom Srpske. To je isključivo prevencije radi i to je na određeni period, narednih 7 – 10 dana, prateći situaciju. Donosićemo naredne mjere. Nismo djecu oslobodili nastave i zatvorili fakultete da bi se okupljala u ugostiteljskim objektima", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

U Doboju je još jutros proglašena vanredna situacija. Sve zbog toga kako bi se

lakše sprovodile represivne mjere za one koji se oglušavaju o naredbe, poručuje gradonačelnik. U Doboju nema zaraženih, a 141 lice je na posmatranju.

"Razlog zašto smo donijeli odluku o vanrednoj situaciji, ona omogućava da pooštrimo mjere represivne kažnjavanja, tj. krivična odgovornost za one koji ne poštuju naredbe", kaže gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić.

Oštre mjere od danas su na snazi i u Bijeljini. Sprovođenje samoizolacije građana koji dolaze iz inostranstva kontrolisaće policija.

"Ono što je bitno da smo zabranili rad svim ugostiteljskim objektima, osim objekata koji se bave prodajom hrane. Mi smo se dogovorili da strogo vodimo računa o ljudima koji dolaze, da nakon javljanja i od jutros na svojim graničnim prelazima su sanitarni inspektori, da se jave Domu zdravlja, da taj Dom zdravlja preporuči mjere koje su neophodne", kaže gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić.

Rad sa strankama svodi se na minimum, poručeno je iz Bijeljine u FOND-u PIO.

Prema podacima Štaba za vanredne situacije, u Bijeljini nema potvrđenih slučajeva zaraženih virusom korona, pod nadzorom je 136 lica, a u izolaciji je žena čiji je muž boravio u Sloveniji.



"Uzeti su testovi, poslati su, čekamo analizu pa ćemo se odrediti prema tome. Ta osoba nema simptomatologiju, ali iz preventivnih razloga s obzirom da je suprug boravio u Sloveniji i imao je jednu epizodu prehlade", kaže Milica Lovrić, v.d. direktora Bolnice "Sveti vračevi" Bijeljina.

Iste mjere kao u svim gradovima na snazi su i u Tesliću.

Zabranjen je rad ugostiteljskim objektima i svim zanatsko-uslužnim radnjama, osim taksi službe. Zabrana obuhvata i prekid rada svih trgovina i ugostiteljskih objekata u tržnim centrima, osim apoteka i trgovina prehrambene robe koje radnim danima mogu raditi do 18.00 časova, a pekare i pekoteke do 22.00 časa. U ovoj opštini pod nadzorom je 230 lica od kojih pet sa blažim tegobama, potvrdio je načelnik Teslića Milan Miličević.

"Ove mjere važe u narednih 7 dana, dakle do 23.do ponedjeljka. Da li će biti mijenjane do tada i još rigoroznije. To ćemo vidjeti", kaže Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

U Hercegovini još uvijek nije službeno potvrđen nijedan slučaj koronavirusa, ali mjere se moraju poštovati, poručuju nadležni. Svi ugostiteljski objekti od danas se zatvaraju. Gradonačelnik Trebinja je imao poruku za trgovce.

"Svi oni privrednici kojima je trenutno dozvoljen rad, a mislimo na prodavnice prehrambenih proizvoda, ako ne budu poštovali mjere navedenog odstojanja među ljudima da ćemo mi u gradu Trebinju zatvarati te objekte", kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

"Sve što preduzimamo preduzimamo u cilju prevencije da ne bi došlo do upotrebe zdravstvenog sistema. Što se tiče zdravstvenih radnika upoznati smo da su apsolutni spremni da izvrše sva testiranja lica koja imaju simptome", kaže Luka Petrović, predsjednik Saveza opština i gradova istočne Hercegovine.

U Prnjavoru nema pozitivnih na virus korona, potvrdio je načelnik Darko Tomaš. Pod zdravstvenim nadzorom je 470 osoba, među kojima je najviše onih koje su doputovale iz Italije, Austrije, NJemačke i Slovenije.

S ciljem sprečavanja širenja virusa korona i u Istočnom Novom Sarajevu naloženo je

ograničenje i restrikcije kojom se reguliše rad trgovinskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji ove lokalne zajednice.