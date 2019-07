Jahorina najveće gradilište u Republici Srpskoj

Ljetna građevinska sezona na Jahorini je u jeku, ali i ljetni turizam. Za 178 odsto su povećani prihodi ovoga ljeta, hvale se u OC “Jahorina“. Gradi se najduži alping koster u Evropi, ambijentalno uređenje na vrhu planine, nove staze, a najveća investicija je gondola.

“Ove godine ulažemo preko 33 miliona maraka u Jahorinu, što će u mnogom podići kvalitet usluge, ali i infrastrukture na planini. Sigurno je najvažniji projekat gondola, vidite iza nas radove, oko gondole idu tri nove staze, jedna će biti osnježena, radimo projekat alping kostera 2, 5 km“, kaže Dejan Ljevnaić, direktor OC “Jahorina“

Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH obišao je radove. Danas je na Samitu procesa saradnje Jugositočne Evrope slušao i pohvale na račun Jahorine. Bugarski premijer Bojko Borisov tražio je spajanje Bugarske autoputem do Jahorine, kako bi što brže atomobilom mogao doći da, kako kaže, uživa u čarima olimpijske ljepotice. Dodik kaže da Borisov nije jedini koji je uživao u planini.

“Zalagao sam se zato da se desi to baš ovdje. Vjerujem da Jahorina zaslužuje pažnju koji smo ukazali svojim dolaskom mnogih predsjednika od Erdogana, Đukanovića, do predsjednika Albanije, predsjednika vlade Bugaske i Srbije, u svakom slučaju treba to posmatrati kao jedinstven proces onoga što činimo ovdje“, kaže Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

OC “Jahorina" je najbolji primjer dobre saradnje sa lokalnom zajednicom i Vladom RS. Rezultat toga su i milioniski dobici, hvale se u nadzornom odboru OC. Trenutno se gradi 50 hiljada kvadrata, a u planu je još 70. Ipak, problema ima, jer saobraćajna infrastruktura to ne može podnijeti, a u Putevima RS, žale se u OC, nema razumjevanja.

“Imamo veliki problem sa Putevima RS, ne ni sa putevima, više sa direktorom koji to posmatra kao privatno preduzeće, a znamo kako su prošla ta privatna preduzeća, tako da sa te strane apel da zaista imamo problem sa infrastrukturom koja ne može da podnese izgradnju svih kapaciteta na Jahorini“, kaže Nedeljko Elek, predsjednik nadzornog odbora OC “Jahorina“.

“Kad se vratim u Banjaluku pogledaću o čemu se radi, preuzete obaveze će se morati ispuniti i žao mi je što do sad nije završena ova dionica od 4 km od Lukavice gore Jahorina. Vlada je odavno izdvojila sredstva i stoje na računu čekaju da se upotrebe, obavještavaju me da je problem u procedurama, ali i te procedure moraju jednom završe i traži ću od nadležnih da u ovoj sezoni to mora da bude gotovo”, kaže Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Vršilac dužnosti direktor Puteva RS Nenad Nešić je na odmoru i nije htio da komentariše prozivke iz OC. Vlada RS odavno je izdvojila milione za rekonstukciju i proširenje putne komunikacije do Jahorine. U Putevima RS najvaili su da će mašine početi sa radom krajem maja. Od tada, pa do danas uspjeli su samo da pokrpe rupe.