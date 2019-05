Predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da nije optimista da će u skorije vrijeme biti formiran Savjet ministara.

Dodik je naglasio da je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan odmah na početku razgovora rekao da u BiH treba formirati vlast.

- Ne želimo da vršimo pritisak ni na koga. Mi iz Republike Srpske nemamo nijedan uslov za formiranje zajedničkih institucija. Veoma smo dobro razumjeli poruku Evrope da se mora formirati vlast, ne samo na zajedničkom nivou, nego i u entitetima, kako bi se kako bi se dalje išlo ka statusu BiH. To je naš prioritet za razliku od Bošnjaka kojima je to MAP - naglasio je Dodik.

On je istakao da nije optimista da će u skorije vrijeme biti formiran Savjet ministara i da je taj optimizam izgubio još u Briselu. Tada su, kaže, molili ljude iz EU da BiH omoguće kretanje ka članstvu u EU i da se u okviru sadašnjih kapaciteta dođe do izrade mišljenja.

- Tada su nam rekli, riješite pitanje rominga, visokog obrazovanja i formirajte vlast i nikakvog problema neće biti. To Evropa i danas govori. Vjerovao da nakon našeg boravka u Briselu, da je do termina dolaska predstavnika Јohanesa Hana u BiH sasvim dovoljno vremena da se formira Savjet ministara. Kako je taj termin propao, ja više nemam optimizma. Srpska strana nema ni jedan uslov i ako nas pozovu isključivo da formiramo vlast, mi ćemo doći ali više nema potrebe da razgovaramo na tu temu - ističe Dodik.

Na konstataciju da je nakon sastanka turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan rekao da Turska podržava evroatlantske integracije, odnosno put ka NATO-u, Dodik je rekao da je za sada prihvatljiva tek saradnja sa ovim savezom.

- Mislim da to predsjednik Erdogan razumije jer je to i logično jer je Turska zemlja članica tog saveza i zastupa učlanjenje u NATO. S naše strane postoji problem zbog niza razloga koje smo dosad iznijeli i da ne možemo da prihvatimo institucijalnu vezanost za NATO. Dovoljan je oblik saradnje koji do sada imamo, a ono je vezano za partnerstvo za mir - rekao je Dodik.

On je naglasio da će ta saradnja biti nastavljena i da je predsjedniku Ergoganu prenio da će BiH pratiti Srbiju u tom pogledu.

- Kao što je normalno da Bošnjaci i Turska dijele vrijednosti oko NATO-a, sasvim je očekivano da Srbija i Republika Srpska imaju isti stav, a to je vojna neutralnost. Saradnja sa NATO-om da, ali članstvo ne - istakao je Dodik.

Na pitanje da li mogu postojati neki pritisci na Republiku Srpsku da popusti kada je u pitanju članstvo u NATO, Dodik je rekao da za to ne postoji mogućnost jer se radi o odluci svih u Republici Srpskoj i da to nije ničija individualna odluka.

- Narodna skupština republike Sroske je donijela tu odluku i ja se samo ponašam u skladu sa tim. Rekli smo da ne želimo NATO granicu na Drini i da imamo problem sa NATO zbog bombardovanja ovih prostora. Јa kao političar poštujem volju svog naroda i od te volje neću odustati - dodao je Dodik.

Komentarišući potpisivanje dva sporazuma sa Turskom, Dodik je rekao da je sporazum o trgovini jedan od najboljih sa stanovišta privilegija koji je Turska dala jednoj zemlji i da to moramo iskoristiti.

- Činjenica je da mi nemamo 15.000 tona mesa koje možemo da izvezemo, ali možemo da proizvedemo. Јa ću u okviru Republike Srpske vidjeti koliko ima zaintereovanih za proizvodnju stoke koja bi bila isporučena u kontigentima. I sam predsjednik Erdogan je rekao da Turska želi da sarađuje sa BiH i njenim vlastima po ovom pitanju, a ne da to prepustimo špekulantima i trgovcima koji bi to mogli da upropaste uvozom mesa iz nekih drugih zemalja - kaže Dodik.

On je naglasio da u tom smislu Vlada Srpske treba da napravi jedan operativni plan kako bi se implementirali sve stavke ovog sporazuma i dodao, poređenja radi, da Srbija ima ugovor o izvozu u Tursku 5.000 tona mesa.