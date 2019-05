Izetbegović stvara lažnu sliku da Parlament BiH radi, naljutio i Hrvate

Kolegijum oba doma Parlamenta BiH sastao se danas, ali bezuspješno. Predsjedavajući Doma naroda BiH Bakir Izetbegović sazvao je sjednicu bez bilo kakvih konsultacija.

Čak je i tačke dnevnog reda sastavio po svom nahođenju. Srpskim predstavnicima Nebojši Radmanoviću i Nikoli Špiriću zasmetalo je to što lider SDA, kako kažu, uporno pokušava da dominira u BiH kršeći ustavna prava i ravnopravnost Srba i Hrvata.

“Nažalost mi ih s vremena na vrijeme moramo podsjetiti da to nije moguće, BiH jeste dogovor dva entiteta i tri naroda ili je nema. Tako je i on sazvao sjednicu da se nije konsultovao i postavio tačke dnevnog reda koje su nemoguće da se raspravljaju i kad smo mu mi to rekli, onda je bio iznenađen i optužuje druge“, kaže Nebojša Radmanović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PS BiH.

Iznenađeni Izetbegović prvi put je priznao da je BiH u blokadi i traži izlaz iz mrtvog ugla. Tvrdi da dostavljanje godišnjeg nacionalnog plana, na kojemm SDA već sedam mjeseci insistira i uslovljava formiranje Savjeta ministara, nije ulazak BiH u NATO.

“Mislim da se tu da naći rješenje, jer dostavljanje godišnjih planova ne znači članstvo BiH u NATO i mi smo spremni politički zauzeti takav stav, potvrditi ga, tako da očekujemo od SNSD-a i njihovog lidera da zajedno sa nama iznađe konačno rješenje da se ova stvar pokrene iz mrtvog ugla“, kaže Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda PS BiH.

Osim što je pokušao danas da pošalje sliku kako Parlament BiH radi i uprkos višemjesečnoj blokadi formiranja vlasti na zajedničkom nivou, Bakir Izetbegović je naljutio i Hrvate. Uprkos upozorenjima pojedinih novinara, Izetbegović je zauzeo govornicu, pa tako predsjedavajuća Predstavničkog doma Borjana Krišto nije mogla da dođe do riječi, već je demonstrativno napustila drugi sprat.

Što se tiče SNSD-a, deblokada Parlamenta može da bude još večeras ili ujutru, kaže Nebojša Radmanović. Izborni pobjednici u Sarajevu traže ono što Srbima pripada po Ustavu, a to je mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara.

“Što nismo do sada uradili je ustvari greška Bakira Izetbegovića i političke partije kojom on rukovodi. Mislimo da se to može popraviti i da je u interesu svih da se popravi, SNSD je spreman da to popravi, ali u skladu sa normalnim dogovorom. Na redu je da bude predsjedavajući SM iz reda srpskog naroda, mi smo to već odredili, dogovorili smo čak I s njima raspored snaga u SM, samo što oni to neće da realizuju“, kaže Radmanović.

Lider SDA danas je rekao da bi u narednim danima trebalo ponovo da sjedne za sto sa Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem. Dok se čeka na sastanak tri lidera, šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark trebalo bi sutra da se sastane sa članovima kolegijuma oba doma Parlamenta BiH i da im preda Mišljenje o aplikaciji BiH za status kandidata za članstvo u EU. Biće zanimljivo vidjeti kako su Mišljenje Evropljani dali, jer su upravo oni mjesecima tražili i upozoravali na što prije formiranje vlasti na BH nivou.