Izetbegović prijeti novom krizom: Nema popuštanja pred zahtjevom Srpske

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je danas u Sarajevu da je ta stranka spremna da se uđe u novu krizu, ali da neće popustiti pred zahtjevom iz Republike Srpske da se pristupi donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH u kojem ne bi bilo stranih sudija.

Komentarišući jučerašnju odluku stranaka iz Republike Srpske na sastanku u Banjaluci, Izetbegović je procijenio da će predstavnici Srpske u institucijama BiH za početak glasati uzdržano, što znači da neće biti donošenja odluka.

"Slutim da će u tom smjeru krenuti i vršiti dalji pritisak, a mi nećemo moći pod tim pritiskom da popustimo", rekao je Izetbegović, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

On je optužio Republiku Srpsku da je pokušala da uzurpira, oduzme zemljište, što je Ustavni sud po apelaciji SDA onemogućio.

"Sad se traži da mi faktički oslabimo taj sud kako bi ubuduće mogli takve odluke vlasti u Republici Srpskoj da prolaze. Mi to nećemo uraditi", rekao je Izetbegović i dodao da vlasti Republike Srpske pokušavaju da, ignorišući sve što im ne odgovara, dovedu do dominacije entiteta nad državom.

"Ako treba, ući će se ponovo u krizu, ali u ovoj državi će se poštovati ustav i vladavina zakona", izjavio je lider SDA.

Govoreći o za danas najavljenom sastanku lidera SNSD-a i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa liderom HDZ BiH Draganom Čovićem, Izetbegović je rekao da "ne bi rekao da će Čović pratiti ovakve avanture Dodika".

"Ako se ovako nastavi, ući ćemo u jednu vrstu iscrpljivanja. Nećemo dopustiti da se ostvari dominacija entiteta nad državom niti ovo sve na šta ide Dodik", rekap je Izetbegović i dodao da je "bolje odustati na vrijeme nego ići u tom smjeru".

Izetbegović se nada da će na najnovije događaje u BiH uslijediti odlučnija reakcija međunarodne zajednice, ali i tužilaštava, tvrdeći da je odluka Republike Srpske udar na odluku Ustavnog suda i da su za to zaprijećene kazne krivičnim zakonom BiH.

Lider SDA ne smatra mogućim da se "rasturi" Ustavni sud BiH.

Kada je u pitanju sutrašnja sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, on je objasnio da će bez glasova srpskih delegata o tačkama biti sprovođeno usaglašavanje, a da će se dalje vidjeti šta će biti.

"Ne možete dopustiti da se ultimatumom rješavaju stvari", rekao je Izetbegović.

On je dodao da se nekima ne sviđaju entitetsko glasanje, nacionalne kvote, pa ni entiteti, ali da je to dio Dejtonskog sporazuma, kao što je to i Ustavni sud sa stranim sudijama.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je juče da su najviši zvaničnici Srpske jednoglasno zaključili da predstavnici Srpske u institucijama BiH obustave rad na odlučivanju o bilo kojem pitanju iz nadležnosti organa BiH dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.