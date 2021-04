Izetbegović ponovo priziva rat

"Radije bih danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom BiH, da definitvno to ode iz BiH. Evo to govorim danas za Ramazan. Mogu početi, ali neće znajti kako će to završiti", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Ova izjava Bakira Izetbegovića izazvala je brojne reakcije. Iako iz Republike Srpske niko ne govori o ratu već se pominju ideja i razgovori o mirnom razdruživanju, ratne strasti su se ponovo rasplamsale u Sarajevu. Lider SDA opet dehumanizue čitav srpski narod. Izetbegovićeve izjave dolaze nakon objelodanjivanja izvještaja Međunarodne komisije o stradanju Srba u Sarajevu. Sve to se ne uklapa u projekciju BiH koju već decenijama njeguju u Sarajevu, a koju podržava i visoki predstavnik, kažu u Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina. "To je projekcija koju je i Alija Izetbegović zacrtao, a to je unitarna BiH, isključivo muslimanska BiH, odnosno bošnjačka BiH, bez Srba i srpskog naroda. To je bio i njihov ratni cilj, da ne postoji ne samo Republika Srpska, već da srpski narod ne participira u ovom obimu, da srpski narod bude neka vrsta nacionalne manjine", istakao je Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić ocijenio je izjave lidera SDA kao vrlo opasne. Podsjeća da je njegov otac Alija govorio da neće biti rata, a onda provodio Islamsku deklaraciju, u kojoj piše da nema mira i tolerancije sa neislamskim svijetom. Delegat srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović smatra da je Izetbegovićeva izjava izrečena zarad unutrašnje homogenizacije i pokazivanja "sumnjivih oblika herojstva". Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da bi lideru SDA Bakiru Izetbegoviću, umjesto da fašistički etiketira druge narode, možda bolje bilo da teži dogovoru o budućnosti BiH, čija struktura vlasti nikad u istoriji nije nastala kao proizvod unutrašnjeg dijaloga. Istovremeno sa zapaljivim izjavama njenog stranačkog vođe, aktivirala se i šefica bh. diplomatije Bisera Turković, i to opet mimo Predsjedništva kao jedinog nadležnog za spoljnu politiku. Svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima poslala je uputstvo za djelovanje nakon pojave famoznog non-pejpera za Balkan. Traži da u zemljama u kojima djeluju jasno stave do znanja da je zlonamjerna svaka priča o mogućoj izmjeni granica BiH. Iz nekoliko ambasada BiH dobili smo potvrdu da su dobili dokument Turkovićeve, ali da ona nije obavezujuća, dok ne stigne iz Predsjedništva.