Izetbegović ne odustaje od MAP-a: Građani mogu biti uvjereni da će BiH nastaviti NATO put

Građani mogu biti uvjereni da će BiH nastaviti svoj NATO put, ali i EU integracije.

Rekao je ovo sinoć u Zenici predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

"Politika je komplikovana stvar, previše dušmana ima ova zemlja. Prije šest mjeseci su nam govorili da nas nema na političkoj sceni. Onda smo mi to polako načeli, pa malo jače načeli, privukli neke. I biće taj MAP o kojem priča Milorad Dodik i biće evropski put ove zemlje i nastavićemo ekonomski razvoj. Dakle biće sve ono što smo obećali. Politika je poput pecanja ribe, dakle vjerujte onima koji to rade. Mi ćemo tu ribu izvući. To vam garantujem", rekao je između ostalog Izetbegović.