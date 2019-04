Izetbegović kaže da je formiranje vlasti moguće u maju, u SNSD-u skeptični

Savjet ministara mogao bi da bude formiran već u maju, najavio je lider SDA Bakir Izetbegović. Iako aktivacija MAP-a nije uslov što je zajednički stav i predstavnika iz Republike Srpske i zvaničnika Evropske Unije, u SDA ne odustaju od tog zahtjeva.

"Mislim da ćemo neke kompromise postići u mjesecu maju i da će biti formiran Savjet ministara i federalna Vlada, i da ćemo to kompletirati u sljedeća dva mjeseca. Treba naći načina da se aktivira akcioni plan i mislim da smo tu blizu", ocijenio je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

"Ko danas vjeruje Izetbegoviću, jedno priča, drugo radi, treće misli. On je usporio evropski put BiH, on je usporio i uslovljavao konstituisanje zajedničkih organa i danas on kaže u maju, pa maj je", istakao je Staša Košarac, predsjedavajući Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Što se tiče Hrvata, već sutra može biti imenovan predsjedavajući novog saziva Savjeta ministara. Zadovoljni su načelnim dogovorom oko podjele resora. Što se tiče SNSD-a i dalje je stav iz Republike Srpske da se poštuje vojna neutralnost.

"Može Izetbegović da sanja, da uslovljava, da onemogućava ovakve reprezentacije Republike Srpske, na zajedničkom nivou, ali mi odustati od naših primarnih ciljeva nećemo", kategoričan je Košarac.

Košarac tvrdi da nema ni teoretske šanse da se do polovine juna izabere predsjedavajući i članovi Savjeta ministara. Posljednji sastanak izbornih pobjednika u BiH održan je prije dvije sedmice. Načelno su podijeljeni resori, ali bez bilo kakvog potpisa trojice lidera.