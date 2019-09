Izetbegović: Dosta dobro funkcionišemo sa SDS i PDP

Izjava Bakira Izetbegovića da već ima druge partnere ako Milorad Dodik nastavi s „opstrukcijama“ dodatno je podgrijala političke tenzije između dva stranačka bloka u Srpskoj, od kojih su jedni već 10 mjeseci u tehničkom mandatu u Sarajevu, a drugi bi da ih zamijene.

Istovremeno, Izetbegovićeva izjava se tumači i kao otvaranje karata, odnosno konačno priznanje da mu ne bi bilo mrsko da Savjet ministara u tehničkom mandatu dočeka čak i sljedeće izbore, zanemarujući tako izborne pobjednike u Republici Srpskoj iz oktobra 2018.

"Drugog partnera već imamo. U Savjetu ministara dosta dobro funkcionišemo sa SDS i PDP. Tako ćemo nastaviti dok ne dođe do sazrijevanja u SNSD. Dodik je navikao da dominira, da se pred njim drugi povlače. S nama neće moći tako", rekao je, između ostalog, Izetbegović za Dnevni avaz.

Delegat SNSD u Domu naroda BiH Dušanka Majkić smatra da Izetbegovićeva izjava znači ne samo da ne namjerava da formira novi Savjet ministara, nego i da planira BiH bez vlasti do kraja mandata.

"Ako je to njihovo značenje, onda se dovodi u pitanje postojanje ove zemlje. Ne može raditi samo Savjet ministara u tehničkom mandatu i time folirati da vlast postoji. Neće raditi Predsjedništvo, ne radi Parlamentarna skupština BiH, od toga zavisi konstituisanje vlasti u Federaciji. Pa šta to znači? To je opšte rasulo! Ako je to Izetbegovićeva poruka, onda je treba razumjeti i gladati šta ćemo dalje. To je ona sljedeća varijanta o kojoj je SNSD govorio. Nećemo dozvoliti da propadnemo svi zato što smo zarobljeni NATO integracijama. Srpska mora gledati svoj put, ma kako pojedine strane ambasade aplaudirale takvoj odluci Izetbegovića i SDA", kaže Majkićeva za Srpskainfo.

Međutim, na pitanje kada će Srpska donijeti odluke koje je SNSD najavio, nakon propasti sporazuma sa SDA i HDZ o formiranju vlasti BiH, Majkićeva kaže da se ništa neće raditi brzopleto.

"Vidjeli smo da SDS i PDP navijaju da se donese bilo kakva brzopleta odluka koja bi mogla da bude omča oko vrata Miloradu Dodiku. E, pa, neće to dočekati. Rekli smo da će naše odluke biti pažljivo analizirane, potvrđene od strane Narodne skupštine i one mogu da budu ozbiljna stvar u okviru koje se može zauzimati stav za budući rad u BiH", tvrdi Majkićeva.

Govoreći o Izetbegovićevom stavu da „odlično sarađuje sa SDS i PDP u Savjetu ministara“, ona kaže da je to „slika atmosfere u kojoj se nalazimo“.

"S jedne strane imate dogovor na nivou PS BiH oko toga ko je skupštinska većina, ali parlament ne funkcioniše. Na drugom momentu u tehničkom mandatu Savjeta ministara BiH imate ministre SDS i PDP, koji nemaju nikakvu odgovornost. Sjede na tim mjestima, imaju sjednice koje su uglavnom telefonske i ne donose odluke koje su neophodne za ovu zemlju. To je haos", zaključuje Majkićeva.

Predsjednik PDP Branislav Borenović za Srpskainfo kaže da ga „ne zanimaju unutarstranačke razmirice SNSD i SDA“.

"Ovaj Savjet ministara će nastaviti da radi dok se ne izabere novi, ne zbog Bakira Izetbegovića, nego zbog Ustava i zakona BiH, zbog obaveza da bude tu dok se ne izabere novi. Što se nas tiče, neka SDA, SNSD i HDZ danas izaberu novi Savjet ministara i zauzmu pozicije koje su već podijelili", kaže Borenović.