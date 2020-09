Izetbegović čeka presudu Mladiću, želi novu tužbu protiv Srbije

Bakir Izetbegović, lider SDA, komentarisao je u "Pressingu" na N1 mogućnost nove revizije presude protiv Srbije za genocid.

- Ja sam kazao ovako: Ako sam negdje grešku napravio što nisam upoznao društvo u Vijećnici da su nam kazali iz registrara suda da nemamo gore predstavnika i doveo u pitanje legitimaciju da li Softić može da nas predstavlja - izjavio je Bakir Izetbegović u "Pressingu" na N1 i dodao:

- Svi advokati i savjetnici su rekli da to treba ignorisati. Ja govorim o papiru registrara, koji je rekao da nemamo agenta. S time sam trebao upoznati ljude u Vijećnici. Nisam sankcionisao savjetnike, oni su imali takvu procjenu. To sam trebao podijeliti sa političarima i javnošću, to je moja greška. Trebao sam reći imamo papir - ne daju nam da uđemo u sudnicu. Napravili su grešku, advokati... Nisu sve moji ljudi, to su međunarodne ugledne sudije, ugledni profesori iz Italije, Francuske, Amerike, rekli su da to treba ignorisati - pojasnio je Izetbegović na pitanje o reviziji presude za genocid protiv Srbije.

Na pitanje ima li šanse za novu, Izetbegović je rekao:

- Zavisi od presude Mladiću, ako se proširi na još šest opština, Prijedor, Vlasenica itd. Politika će to zaustaviti. Politika je zaustavila i ovu. Ako se politika ne bi upetljala, a presuda Mladiću za još ove opštine, to je novi element da se traži nova revizija.

Istaknuo je kako ne zna precizno detalje Mehanizma, ali to je novi moment koji bi mogli iskoristiti.