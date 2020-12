Izbori u Mostaru šansa za Srbe

Srbi ovih dana pišu istoriju u Mostaru. Trude se da konačno postanu politički zastupljen narod u ovom gradu i krenu u rješavanje gomile problema.

Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar naziv je tamošnje jedinstvene srpske liste, predvodi je doktor Velibor Milivojević. Za ATV kaže da vjeruje u srpsko jedinstvo.

"Očekujem da ćemo nakon dugo godina Srbi povratnici i Srbi koji su ostali ovdje i uopšte srpska zajednica u Mostaru svoje legitimno izabrane predstavnike, ne znači da će to biti jedini Srbi koji će biti u toj Vijećnici ali biće bar oni odbornici koji će otvoreno progovoriti o srpskim problemima i problemima koji tište ovu zajednicu", kaže dr Velibor Milivojević, nosilac liste "Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar".

Spisak tih problema je podugačak. Srbi u Mostaru ne mogu do posla, srpska djeca se školuju po tuđim programima a pravo na Srpski jezik tamo ne postoji. Zato Srbi u Mostaru ali i oni koji imaju tamo pravo glasa sada moraju biti složniji nego inače, poručuje to i srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže da podrška neće izostati i poziva sve da iskoriste svoje pravo glasa.

"Značajan apel na sve one koji imaju pravo glasa a pripadaju srpskom narodu, velika molba da se uključe u ovaj izborni proces da glasaju na izborima, ukoliko ne stignu da putem pošte glasaju da odvoje jedan dan za svoj rodni kraj i za ljude koji žive ovdje, neka dođu, upute se ovdje i glasaju. To je važno imajuću u vidi strukturu same vlasti u Mostaru i činjenicu da je Srpski narod ovdje potpono izopšten iz bilo kakvih tokova odlučivanja o javnim resursima", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

U Mostaru punih 12 godina nije bilo izbora a Srbi nakon rata nisu imali predstavnika koji dolazi iz stranaka sa srpskim predznakom, odnosno legitimnog pretstavnika koji će progovoriti o problemima srpskog življa u ovom gradu. 20 decembra to se može promijeniti.

"Ljudi su jako zainteresovani, atmosfera je dobra, čini se da postoji jedinstvo srpskih stranka, udruženja i svih ostalih i sve to ide u jednom pravcu. Očekivanja su takva da bi Srbi mogli dobiti jednog predstavnika", kaže Sanja Bjelica Šagovnović, novinar i predsjednik SPKD "Prosvjeta" Mostar.

Iako je Mostar specifičan i komplikovan, Srbi sada imaju dobru šansu. Učešće na mostarskim izborima uzelo je 47 političkih subjekata a pravo glasa ima nešto više od 100.000 birača. Oni će 20 decembra izabrati novi mostarski parlament sa 35 odbornika. Posljednji put izbori u Mostaru su održani 2008 godine.

I tako nakon 12 godina Mostar više neće biti "grad slučaj", 20 decembra u ovaj grad se vraća demokratija. Nakon toga, predstavnici Bošnjaka i Hrvata koplja će lomiti za skupštinsku većinu, ukoliko Srbi budu jedinstveni možda baš njihov predstavnik bude tas na vagi.