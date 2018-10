Izbor Komšića bošnjačkim glasovima vodi u nevidjenu krizu

Kandidat HDZ-a BiH za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragan Čović izrazio je večeras razočarenje što su Bošnjaci, prema svemu sudeći, izabrali kandidata Demokratskog fronta Željka Komšića za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, te upozorio da će to otvoriti neviđenu krizu.

"Žalosti me što su se Bošnjaci opredijelili drugačije. Mislio sam da to neće uraditi. Ne mogu Bošnjaci Hrvatima birati legitimne predstavnike, to je put nazadovanja, to nije evropski put. To je poruka i predstavnicima međunarodnih institucija", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru.

Prema njegovim riječima, sada se vidi da je prevaga u rukama najmnogobrojnijeg naroda.

"Vjerujem da će među Bošnjacima biti razumijevanja, jer to nije dobro za bošnjački narod i BiH. To može izazvati neviđenu krizu. Svjesni smo te odgovornosti", poručio je Čović.

On očekuje blizu 155 hiljada glasova i naveo je da je to više nego što je očekivao.

"Podrška je mnogo bolja nego što smo očekivali. Nadam se ukupnoj cifri od 155 hiljada glasova. Zajedništvo je rezultiralo dobro", istakao je Čović.

On je zahvalio za podršku hrvatskom narodu.

"Ako znamo koliko je naše biračko tijelo onda samo mogu zahvaliti hrvatskom narodu", istakao je Čović.

On je podsjetio da se HDZ BiH dugo zalagao za izmjene Izbornog zakona BiH u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH.

"Vidite kakva je mogućnost u rukama brojnijeg naroda. Vjerujem da će u bošnjačkom narodu biti mudrih ljudi da shvate da to nije dobro ovakvi rezultati mogu izazvati neviđenu krizu u BiH. Ono što smo dobili kao poruku od svog biračkog tijela je podrška našem projektu je na svim područjima gdje žive Hrvati. Mi nismo zadnjih 20 godina imali takve rezultate", rekao je Čović.