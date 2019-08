Iz Bosanskog Petrovca poručuju da ne žele migrante u svojoj opštini

Ne želimo migrante na području naše opštine - to i dalje poručuju iz Bosanskog Petrovca gdje se, još pribojavaju da bi mogla da bude donesena odluka o izgradnji prihvatnog centra u Medenom Polju.

Prošle godine se, na sjednici Savjeta ministara, ta lokacija pominjala kao sigurna i od tada Petrovčani poručuju da za to ne žele ni da čuju. Milorad Miščević iz Medenog Polja kaže da svakodnevno viđa migrante. Priča - neka prođu i idu kod god hoće ali neka se ovdje ne zadržavaju.

"Normalno se šetaju po ulicama, po pumpi, možete ih često vidjeti ovdje na benzinskoj, po tim veleprodajama normalno se kreću. Nisu oni dobrodošli nikome, takva delikvencija dobrodošla nikome nije", kaže Milorad Miščević, Medeno Polje.

Za migrante ovdje nema mjesta, kaže načelnik. Priča da Bosanski Petrovac, pored svih problema, sada pritišće i migrantska kriza.

"Položaj Bosanskog Petrovca u Kantonu je takav da je nekako najbezbolnije ovdje ih smjestiti. To je mala ruralna zajenica koja ima veliku teritoriju sa malo stanovništva i ono što vam prvo padne na pamet je da tu smjestite ono što vam smeta. Druga stvar je to što su to vlasnički posjedi nekih ljudi koji su od toga željeli da naprave biznis", kaže načelnik opštine Bosanski Petrovac, Dejan Prošić.

Medeno polje je od Bihaća udaljeno 40 kilometara, a od centra Bosanskog Petrovca sedam.

Farma u Medenom Polju u vlasništvu je Halila Bajramovića. Objekte, koji imaju priključke struje i vode, besplatno bi ustupio za smještaj migranata. Kaže -samo želi da pomogne.

"To su prostorije koje već deset godina koristi čovjek koji drži te ovce i nikad mu ništa nisam naplatio. Ako nisam njemu naplatio ne vidim razlog zašto ne bih pomoao nekom tamo ako već ima problem, odnosno sada pomažem cijeloj Krajini", kaže Halil Bajramović, vlasnik farme u Medenom Polju.

Bajramović je, osim farme u Medenom Polju, vlasnik i hotela "Sedra" nadomak Cazina u kome su smješteni žene i djeca migranti.