Ivanić: OBA nije mogla da zabrani ulazak Prilepinu u BiH

Obavještajno-bezbjednosna agencija nije mogla da zabrani ruskom književniku, Zaharu Prilepinu ulazak u BiH, smatra srpski član Predsjedništva BiH. Mladen Ivanić rekao je da neće komentarisati zabranu ulaska dok ne bude imao sve informacije, i da za sada istražuje kako je došlo do toga.

"Ono što sam dobio je da je OSA izdala naredbu, OBA. A po mom tumačenju prava, OBA ne može izdavati izvršne naredbe. Mislim da takve odluke mogu donositi samo politički organi, izvršne vlasti, ili Ministarstvo ili Savjet ministara, a nikako bezbjednosna agencija", istakao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

Predsjednik Republike Srpske, koji je juče napisao pismo Predsjedništvu BiH, i tražio informacije o naredbi OBA-e, rekao je da je Mladen Ivanić malo toga uradio u zaštiti interesa Republike Srpske.

"Da je štitio interese Republike Srpske, onda bi morao da zna da je to jedan od najvećih živih rurskih književnika, pisaca, koji je uz veliku molbu i kontakte koje smo imali s njim, koristeći gospodina Emira Kusturicu, umolili smo ga da dođe, da da značaj Kočićevom zboru, i Mladen Ivanić je to naprosto propustiom, on će reći ja ne znam ništa o tom", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Ministar bezbjednosti BiH, Dragan Mektić, ponovio je da nema nikakve veze sa zabranom ulaska Zaharu Prilepinu. Poručuje da ne kreira, niti odobrava bilo kojoj agenciji da unese neko ime u bazu podataka inkriminisanih lica. Poručuje da je Prilepinova ultradesničarska partija u Rusiji zabranjena. Mektić napominje da je sam Prilepin izjavio da je u BiH boravio 20 do 30 puta, i da pritom nikada nije imao problema. Tvrdi da ga, uprkos tome, u evidencijama skoro i nema.

"U evidencijama ga ima samo 2017. godine. Kako je došao, kako je ulazio svaki put? Šta je radio, s kim je bio, i o čemu se sastajao? Sad ću vam reći isto još jednu stvar. Samo je registrovan 2017. nikako više. Imamo indicije i saznanja kako je ulazio. Ulazio je tako da ne bude prijavljen na graničnim prelazima", istakao je Mektić.

Prema zakonu o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH, predsjedavajući Savjeta ministara koordiniše aktivnosti Agencije i nadzire njen rad. Ministar inostranih poslova BiH tražio je od Izvršnog obavještajnog odbora objašnjenje koji su tačno razlozi zabrane ulaska Zaharu Prilepinu. Kada ga dobije, o tome bi trebalo da obavijesti rusku ambasadu u BiH, koja je poslala diplomatsku notu. Prema informacijama koje su pojedini srpski mediji objavili, ministar bezbjednosti BiH, Dragan Mektić, potpisao je "crnu listu", i to priznao ruskom ambasadoru, Petru Ivancovu, ali je, prema tim navodima, odbio da mu je da na uvid.