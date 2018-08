Ivanić gura BiH u NATO, SzP pokušava da ga sakrije

Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je Srni da ključne korake ka članstvu BiH u NATO-u u posljednje dvije godine sprovodi član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, a da Savez za promjene pokušava da ga sakrije.

"Taj savez koji svake sedmice mijenja naziv, ne znam više ni kako se zove, pokušava da, prepričavajući priče stare između deset i 15 godina što je sve poznato, napisano i potpisano, sakrije sadašnje stanje koje se tiče jednog od njegovih lidera Mladena Ivanića", istakao je Radmanović.

On je podsjetio da je Predsjedništvo BiH prošle godine uz Ivanićev glas donijelo odluku o ubrzanim aktivnostima na aktiviranju Akcionog plana za članstvo u NATO-u /MAP/ i da je nakon toga pristupljeno knjiženju vojne imovine.

"Takođe, podsjećam da se knjiženje vojne imovine od podnošenja aplikacije za MAP 2009. godine sve do prošle godine, dok Ivanić nije rekao da to može, nije uopšte dešavalo. Ako tome dodamo Ivanićevu izjavu poslije susreta sa generalnim sekretarom NATO-a u kojoj jasno kaže da BiH ide prema NATO-u, onda je priča u vezi sa tim završena. Sve njihove aktivnosti su skoncetrisane na to da sakriju Ivanića i to se vidi i u posljednjem saopštenju za javnost Saveza", rekao je Radmanović.

Prema njegovim riječima, stavovi koje su zastupali i aplikacija za MAP koju je potpisao 2009. godine kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, proistekli su iz stavova Narodne skupštine Republike Srpske.

"U to vrijeme je bila na snazi deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske, koju je usvojila većina na čelu sa SDS-om i PDP-om, da BiH pa i Srpska ide ubrzano prema NATO-u. Zbog toga su svi izabrani pa i ja uradili te stvari. Sada je obrnuta situacija. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila deklaraciju koja, između ostalog, govori o vojnoj neutralnosti i obaveza je i člana Predsjedništva BiH iz Srpske da se toga pridržava. Ivanić radi obrnuto", pojasnio je Radmanović.

Savez za promjene saoštio je juče, reagujući na ranije Radmanovićeve izjave, da je SNSD poveo Srpsku u NATO, a da je Radmanović potpisao formalni zahtjev BiH za MAP.