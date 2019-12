Ivanić, Crnadak i Mektić javno se zalagali za aktiviranje MAP-a i članstvo u NATO-u

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da sastanak delegacije BiH sa ambasadorima NATO-a u Briselu bio više nego koristan, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

„Glavna argumentacija je bila da je BiH potrebno aktiviranje MAP-a (Akcioni plan za članstvo) jer oko toga postoji politička saglasnost i pozicije i opozicije te svih konstitutivnih naroda. I to je jedna od rijetkih stvari oko koje u BiH postoji jedinstvo. Nadam se da smo uspjeli bar malo razbiti rezerve koje jedan broj zemalja ima prema ovome. Nadam se da će nakon ove posjete ponovo biti razmatran ovaj uslov“, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić prisustvovao je sjednici Sjevernoatlanskog vijeća na kojoj je ovo najveće političko tijelo NATO-a pružilo podršku ubrzanju integracijskih procesa BiH. (Izvor)

Ivanić otvoreno o NATO-u, Rusiji, trećem entitetu, granici, Dodiku, intervju objavljen 2017.

Predsjedništvo BiH usvojilo je Strategiju spoljne politike za period 2018-2023. godine, čime je najviši organ države dobio nove smjernice nakon gotovo 15 godina. Punopravno članstvo u EU, vidljivost u Briselu, aktivacija MAP-a, te regionalna saradnja navedeni su u ovom dokumentu, koji tek treba da potvrdi Savjet ministara i Parlament BiH.

“Mislim da je svaka stvar koju napravimo u ovom vremenu velikih sukoba pozitivna stvar, pa tako i donošenje Strategije. Riječ je o načelnom dokumentu, koji zaista nije mogao biti previše detaljan. Strategija je nastojala da obuhvati stvari za koje postoji najšira moguća saglasnost. U tom kontekstu, smatram da je napravljen korektan dokument.

Jako je značajno da se to desilo, s obzirom na činjenicu da smo godinama imali dokument od dvije stranice svega što je bilo usaglašeno prije 15 godina, kada je zadnji put donesen takav dokument. Samo usvajanje Strategije smatram značajnim, ali od ovog dokumenta ne treba očekivati ništa spektakularno. Vjerujem da će dokument dobiti širu podršku, ali je još važnije da vidimo šta će biti sa zakonom o obavljanju spoljnih poslova koji treba da ide na Savjet ministara i Parlament. Aktivacija MAP-a jasno je definisana smjernica, rekao je Ivanić. (Izvor)

Ivanić glasao za put u NATO ( 10.06.2018.godine)

Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, zajedno sa svojim hrvatskim i bošnjačkim kolegom, glasao je za spoljnopolitičku strategiju BiH, koja podrazumjeva i članstvo u NATO kao cilj. (Izvor)

Ivanić u NATO-u o Pregledu odbrane

Govoreći o značaju aktivacije MAP-a za BiH /Akcioni plan za članstvo/, Ivanić je naglasio da je riječ o pitanju za koje postoji saglasnost političkih predstavnika sve tri etničke grupe kako iz vlasti, tako i iz opozicije. (Izvor)

Ivanić: Interes BiH je da se saradnja i partnerstvo sa NATO-om nastavi (02.02.2017.godine)

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH nakon sastanka sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom NATO-a istakao je da je opredjeljenje BiH jasno, a to je da se saradnja i partnerstvo sa NATO-om nastavi, javlja Anadolu Agency (AA).

Osim Ivanića susretu su prisustvovala i preostala dva člana kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović i Dragan Čović.

“Upoznali smo gospodina Stoltenberga sa političkim prilikama u BiH, ali i sa napretkom koji je napravljen u sektoru odbrane. Unutar Predsjedništva BiH postoji puni konsenzus da je interes BiH da se što prije aktivira Akcioni plan za članstvo (MAP). Ta politička saglasnost postoji i na nivou političkih partija. U Predsjedništvu BiH je usvojen Pregled odbrane, nakon nekoliko godina, ovaj sastav je postigao konsenzus. On će biti osnova kretanja i razvoja Oružanih snaga BiH. Usvojili smo i plan implementacije tog programa, kao i Akcioni plan implementacije plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH za period 2017. – 2027. godina. To su značajna politička dostignuća koja pokazuju našu opredijeljenost“, kazao je Ivanić.

Ivanić: BiH želi da aktivita Akcioni plan za članstvo u NATO (21.03.2017. godine)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da BiH želi da se aktivira Akcioni plan za članstvo /MAP/ u NATO, ali da oko samog ulaska u Sjevernoatlantski savez ne postoji saglasnost i jedinstvo.

“Svima nam je želja da se aktivira Akcioni plan za članstvo i nadam se da ćemo u tome napraviti određene iskorake, ali o članstvu u NATO-u nije toliki stepen jedinstva, postoje razlike”, rekao je Ivanić u obraćanju učesnicima 94. Rouz-Rot seminara.

On je ocijenio da je prerano govoriti o članstvu u NATO.

“Treba da se zadržimo na onome što je zajedničko, a to je MAP, i niko nema primjedbu da se on aktivira”, kazao je Ivanić.

Igor Crnadak : Partnerstvo sa NATO-om je naša obaveza (Intervju u Oslobođenju)

I Vi i gospodin Mektić ste u nekoliko navrata dosad isticali kako BiH treba poštovati obaveze koje je preuzela na sebe, ali je očigledno da će prvi nacionalni program za pristupanje NATO-u sačekati novi saziv Vijeća ministara. Nazire li se kraj uslovljavanjima unutar BiH i možemo li očekivati da prvi ANP ode u Bruxelles ove godine?

– Ne bih se ja bavio nagađanjima, ali mogu reći da je činjenica kako je međunarodna obaveza preuzeta. Nivo saradnje, odnosno partnerstva sa NATO-om, MAP nivo, prihvaćen je od BiH i za to su glasala sva tri člana Predsjedništva, uključujući i gospodina Radmanovića kao člana iz Republike Srpske. Prema tome, to jeste naša obaveza. U međuvremenu je došlo do promjene mišljenja kod vlasti RS-a, uz dva glavna obrazloženja u kojima se kaže da je NATO bombardovao Srbe i da je Srbija proglasila neutralnost. Ta su obrazloženja čudna.

Crnadak: BiH treba da prati primer Crne Gore na putu ka NATO, (februar 2019. godine)

Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak želi da BiH prati primer Crne Gore na putu ka NATO i to je istakao na na jednoj diskusiji u organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore.

Crnadak je istakao da je put BiH u NATO trenutno u zastoju, ali on smatra da je put u NATO prioritet za BiH.

– Spoljnopolitička odrednica BiH je članstvo u NATO i EU, a na tom putu će slediti primer Crne Gore – poručio je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine tokom interaktivne diskusije na temu: “Aktuelna bezbednosno-politička i ekonomska situacija u BiH“ u organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore, prenosi CDM.

On je naglasio da je taj proces, zbog unutrašnjih političkih prilika, trenutno u zastoju, ali da taj prioritetni zadatak ima izgleda da bude rešen. Crnadak se posebno osvrnuo na uspešan put Crne Gore ka članstvu u EU, akcentirajući članstvo u NATO.

Takođe, kazao je da, na tom planu, BIH želi da sledi crnogorski primjer.

Odgovarajući na pitanje o odnosu EU prema zapadnom Balkanu, Crnadak je kazao da su oni u nekoj vrsti razumljivog zastoja i da na to utiču predstojeći izbori za Evropski parlament, te iskazao nadu da će se nakon njih odnosi pokrenuti na adekvatan i očekivan način.

Crnadak: Postoji saglasnost za MAP, ne i za NATO, (28.08.2017.godine)

Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas da u BiH postoji saglasnost samo za MAP i ni za šta drugo kada je riječ o NATO-u.

“U ovom trenutku nema nikoga ko institucionalno osporava MAP i samo je pitanje kada ćemo do njega da dođemo”, rekao je Crnadak na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je istakao da se ovih dana ponovo nepotrebno pojavilo pitanje pristupanja BiH NATO-u i da nema potrebe da “oni koji su donosili odgovarajuće odluke prije sedam-osam godina na ovaj način pokušavaju da speru odgovornost”. (Izvor)

Crnadak: Interes BiH je da ima partnerstvo sa NATO ( 10.01.2019. godine)

Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je danas da je interes BiH da ima partnerstvo za NATO savezom i da to partnerstvo funkcioniše.

“Ova godina biće veoma zanimljiva kada je riječ o odnosu BiH i NATO-a. Očigledno je da će se o prvom godišnjem programu Akcionog plana za pristupanje NATO (MAP) odlučivati na Savjetu ministara BiH kada dođe novi saziv”, rekao je Crnadak novinarima u Banjaluci.

Komentarišući pismo američkog državnog sekretara Majka Pompea Predsjedništvu BiH, u kome on traži da BiH usvoji prvi godišnji program MAP-a, Crnadak je rekao da su SAD garant Dejtonskog sporazuma i da je važno imati jaku vezu sa Vašingtonom. Osvrćući se na proteklu godinu, šef bh. diplomatije je kazao da su oktobarski izbori pokazali da su potrebne hitne izmjene izbornog zakonodavstva. (Izvor)

Crnadak primio Cormack i Wasera: Unaprijediti saradnju BiH i NATO-a (02.03.2016. godine)

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak primio je danas u posjetu ambasadoricu Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack i šefa političkog odjela Misije Sjedinjenih Američkih Država pri NATO-u u Briselu Tamira Wasera, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Razgovarano je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na aktivnosti ka približavanju europskim integracijama, unapređenju saradnje sa NATO-om i predstojećem Samitu NATO-a u Varšavi 8. i 9. jula 2016. godine.

Ministar Crnadak je informirao goste da Bosna i Hercegovina nastavlja sa provedbom usvojene reformske agende i da jedan dio tih aktivnosti vodi i dostizanju standarda Alijanse.

Iskazano je očekivanje da će Bosna i Hercegovina nastaviti aktivno raditi na ispunjavanju uvjeta iz Talina, prije svega na knjiženju nepokretne perspektivne vojne imovine. Pozitivnim je ocijenjeno učešće BiH u NATO vođenoj misiji Resolute Support u Afganistanu i iskazano očekivanje da će se saradnja BiH i NATO-a kroz postojeće programe nastaviti. (Izvor)

Mektić bi volio da BiH i Srbija uđu u NATO ( 06.04.2019. godine)

Volio bih da i BiH i Srbija uđu u NATO, poručio je Dragan Mektić, bh. ministar bezbjednosti u tehničkom mandatu. U svakom pogledu smo vezani sa Zapadom, i ako nas oni budu htjeli možemo napredovati i i biti dio Evrope, poručio je Mektić za Face TV. BiH i Srbija su okružene članicama Sjevernoatlantskog saveza, i zbog toga su podložne interesima velikih sila, kaže Mektić.

“Mislim da bi nam NATO donio više sigurnosti, da bi nam donio više sigurnosti, da će nam sve ostalo donositi više nesigurnosti, nestabilnosti ovdje, itd. Mi smo mala država, koja ne može značajno da utiče na bilo kakve procese ovdje”, kaže Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu.

Ministar Mektić tvrdi: BiH sljedeće godine može očekivati poziv u NATO (20.11.2019.godine)

Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, kaže da je “izuzetno simptomatično” to što se Ambasada Rusije u BiH još nije oglasila o Programu reformi koji će biti poslat u sjedište NATO u Briselu, a na koji je juče, kao dio dogovora o formiranju vlasti na nivou BiH, pristao član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik.

“Zanimljivo je to što se Njegova ekselencija, ambasador Petar Ivancov, već dva dana ne oglašava povodom Dodikovog pristanka da BiH nastavi dalje približavanje NATO. Ako preko svojih medija, spinova i manipulacija Dodik može da laže i vara narod u Republici Srpskoj, s Rusima će mu to ići malo teže.

“Dodik u svojoj politici nikad nije imao kontinuitet prema Republici Srpskoj i strateškim pitanjima, a ovog puta je pokazao i da mu ništa nije sveto osim vlasti i moći. On sada pokušava da svoju jučerašnju izdaju na neki način relativizuje, ali ovo je klasična aktivacija MAP-a i ovo je pristanak na usvajanje Godišnjeg nacionalnog plana.

“Sve što je Dodik govorio protiv NATO, da su bombardovali Srbiju 1999. godine, da su bombardovali Republiku Srpsku, da su bombardovali osiromašenim uranijumom, pitanje pokretanja zajedničke tužbe sa Vučićem protiv NATO, sve je to bila samo jeftina farsa i priča za manipulaciju narodom.

Mektić se zalaže za put BiH u NATO ( 18. decembar 2018. Godine)

Ministar bezbednosti u odlazećem Savetu ministara BiH, Dragan Mektić, bio je najzadovoljniji sastankom predstavnika tog saveta sa zamenikom američkog državnog sekretara Džonom Salivenom u Sarajevu

Mektić je naglasio da on nema ništa protiv NATO integracija”,

“Na jučerašnjem sastanku sa američkim diplomatom ministar Mektić je sa oduševljenjem zahvalio ukupnoj podršci koju Amerika pruža njemu i BiH u bezbednosnom sektoru. Mektić je dugo raportirao zameniku državnog sekretara SAD o bezbednosnoj situaciji u BiH i tom prilikom naglasio da je BiH posljednjih godina napravila vidan napredak po pitanju bezbjednosti te da je u Izveštaju o napretku pomerila svoj status”, naveo je isti izvor.

Sagovornik je naveo da se, u opširnom obraćanju Salivenu, Mektić založio za reformu pravosudnih institucija u koje su se, kako je rekao, uvukli nepotizam i korupcija. Mektić je na sastanku govorio i o NATO integracijama, ističući da hrvatski i bošnjački narod u BiH ima pozitivan odnos prema ovom pitanju i da se zalažu za što skorije priključenje BiH ovom vojnom savezu, dok je, istakao je, razočaravajući konstatovao da predstavnici srpskog naroda drugačije razmišljaju i protive se ulasku BiH u NATO, te da nemaju jedinstven stav.

“Tačnije rečeno, Mektić je rekao da su pojedinci iz srpskog naroda koji se sad snažno suprostavljaju NATO integracijama, 2009. godine doneli niz odluka koje predstavljaju pristupni put ka NATO-u, te da ovo pitanje treba da reše međusobnim dijalogom. Mektić je naglasio da on nema ništa protiv NATO integracija”, kazao je omenuti izvor. (Izvor)

Mektić: Dio NATO vježbi da se održi u Republici Srpskoj (06.03.2017.godine)

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić pozvao je danas Upravu Civilne zaštite Republike Srpske da u septembru učestvuje u terenskoj vježbi koju Ministarstvo bezbjednosti BiH organizuje u saradnji sa NATO Evroatlantskim centrom za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC).

Mektić je rekao da je od vršioca dužnosti direktora Republičke uprave Civilne zaštite Mileta Međeda došlo obavještenje da u ovoj ustanovi nisu zainteresovani da se dio vježbe održava na teritoriji Republike Srpske, prenose banjalučki mediji.

„Još jednom pozivam da je jako bitno da se jedan dio ove vježbe održi i na prostoru Republike Srpske”, rekao je Mektić novinarima.

On je naglasio da vježba pod nazivom „BiH 2017” nije vojna, nego terenska, u kojoj se civilne strukture uvježbavaju u spasavanju života i materijalnih dobara.

„Smatram da bi bilo dobro da i predstavnici Civilne zaštite Republike Srpske učestvuju u ovoj vježbi. Predvidjećemo u scenariju određeni broj aktivnosti i na prostoru Republike Srpske, na području Tuzle i Brčko distrikta, tako da je kompletna struktura civilne zaštite BiH uključena u ovu vježbu”, rekao je Mektić.

On je naveo da je Savjet ministara BiH kroz budžet za ovu godinu izdvojio oko 700.000 konvertibilnih maraka kao doprinos BiH u pokrivanju troškova ove vježbe.

Mektić je naglasio da je važno pridavati veću pažnju zaštiti od prirodnih katastrofa i pojačavati mjere na prevenciji i otklanjanju opasnosti koje mogu dovesti do prirodnih katastrofa.

Šef NATO EADRCC-a Ginter Bretšnajder izrazio je zadovoljstvo što će BiH prvi put biti domaćin 17. vježbe ovog tipa koja se organizuje da bi se testirale strukture civilne zaštite.

Bretšnajder je napomenuo da je BiH već 2014. godine iskusila prirodnu katastrofu tokom poplava, ali i onu koja je uzrokovana ljudskim faktorom.

On je istakao da je osnovni zadatak NATO-a, koji je vojni savez, da osigura bezbednost ljudi, što uključuje i odgovor na prirodne katastrofe.

„Tokom vježbe u septembru ćemo pokazati kako zemlje zajedno rade kada se suoče za zajedničkim izazovom. To neće biti vojna vježba iako će Oružane snage BiH u njoj pružati pomoć civilnim organima kao što su činili i 2014. godine”, rekao je Bretšnajder.

Navodi se da će u terenskoj vežbi „BiH 2017” biti oko 850 učesnika iz 26 zemljama i devet međunarodnih tijela. Tokom vježbe biće, kako se navodi, provjerena spremnost djelovanja i saradnje u slučaju obilnih poplava, klizišta, hemijskih akcidenata, rudarske nesreće, minskih incidenata, udesa automobila, izvora zračenja.

Mektić: BiH izvrstan organizator i domaćin NATO-ove vježbe ( 29.09.2017. godine)

Bosna i Hercegovina se prezentirala kao izvrstan organizator i domaćin NATO-ove vježbe upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda “Bosna i Hercegovina 2017”, koja je okupila 1.200 učesnika iz 34 zemlje, poručio je danas na pres-konferenciji ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, govoreći o značaju ove vježbe koja je danas svečano zatvorena u Tuzli.

Na pitanje novinara hoće li ova vježba doprinijeti integriranju BiH u NATO-ov sistem, rekao je da se nada da će ovo iskustvo prvenstveno pomoći aktivaciji MAP-a, projekta koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta za pristup NATO-u, otvaranju razgovora i stvaranju daljnih uvjeta za integracije u NATO-ov sistem. (Izvor)

Mektić priznao da želi BiH u NATO ( 06.04. 2019. godine)

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić, gostujući na sarajevskoj Fejs televiziji, nedvosmisleno je poručio da podržava ulazak BiH u NATO. S obzirom na Rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti, javnosti nije jasno čije stavove zapravo zastupa ministar bezbjednosti u tehničkom mandatu i da li su to stavovi njegove stranke.

Mektić ne prestaje da iznenađuje, bolje rečeno, šokira. Nanoviji eksplicitni stav je da bi BiH trebalo da bude članica NATO.

– S obzirom na našu čitavu prošlost, želio bih da taj proces prema NATO, da kažemo, nekako više zajednički guramo. Tu priču oko NATO, da kako god, uđe ili ne uđe u NATO, niko nikome ne predstavlja opasnost – rekao je Mektić.

Na kakvu konkretnu opasnost ministar bezbjednosti misli nije pojasnio. Tvrdi, NATO bi mu donio više sigurnosti, BiH mu je “nekako na Zapadu i više je vezana za Zapad, i ako je taj Zapad bude htio, možemo opstati”. Ide Mektić i korak dalje

– Isto bih volio i da Srbija, bez obzira šta je sada zvanični stav Srbije i srbijanske politike, isto tako da uđe. Mi smo ovdje okruženi NATO-om i da jednom na ovom području definitivno raščistimo sa sukobima i ratovima.

Na Mektićevu konstataciju, vrh SDS-a još se ne izjašnjava. Lider ove stranke Vukota Govedarica nije bio dostupan za komentar. Da li je to i zvanični stav ove stranke interesuje i SNSD, a posebno, da li je to i razlog zašto odbijaju ponudu za jedinstven nastup te dvije stranke u institucijama u Sarajevu.

