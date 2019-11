Ivancov: Nije donesena odluka o integraciji BiH u NATO

Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov izjavio je večeras da Program reformi BiH koji je usvojen na sjednici Predsjedništva BiH nije povezan sa integracijom BiH u NATO.



Ivancov je istakao da to nije Godišnji nacionalni program, te da taj dokument nije povezan sa Akcionim planom za članstvo u NATO.

"Predsjedništvo je donijelo važnu odluku. Ovaj dokument odražava činjenicu da nema unutrašnjeg jedinstva u BiH u vezi sa članstvom u NATO. Dobro je da će dalji koraci u vezi sa saradnjom sa NATO-om biti pod kontrolom Parlamentarne skupštine i Predsjedništva BiH. Zemlje Kvinte koje su pomagale postizanje tog sporazuma, takođe, dijele ovaj stav o tom dokumentu", rekao je Ivancov za RTRS.

On je podržao odluku Predsjedništva BiH o imenovanju Zorana Tegeltija za predjedavajućeg Savjeta ministara, navodeći da je dobro da je to tehničko pitanje riješeno.

"Nažalost, prošlo je više od godinu dana do te odluke zbog toga što su u taj proces bila unesena neka pitanja koja nisu sa tim u vezi", kaže Ivancov.

Ivancov je izrazio nadu da će formiranje Savjeta ministara biti završeno na vrijeme.

"Imamo niz pitanja koja trebamo rješavati sa novim sazivom Savjeta ministara. Na taj način će biti deblokiran i rad Parlamentarne skupštine, gdje, takođe, imamo niz inicijativa o kojima trebamo raspravljati", naglasio je Ivancov.

Govoreći o 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma čiji je garant i Rusija, Ivancov je istakao da ruska strana u potpunosti podržava taj sporazum.

"Njegovi temelji su ravnopravnost, dijalog i postizanje kompromisa o svim pitanjima i to je jedini osnov za BiH i njeno postojanje. Dejtonski mirovni sporazum treba da se primjenjuje onakav kakav jeste. Priče o mogućem njegovom preispitivanju i transformaciji u pravcu centralizacije BiH su neodgovorne i čak mogu da budu opasne. Principi ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i širokih ustavnih ovlaštenja dva entiteta su temelj za BiH", ocijenio je Ivancov.

Ruski ambasador je ponovio da visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH nema nikakvu korisnu ulogu u BiH.

"Visoki predstavnik nije sinonim za bonska ovlaštenja, već on treba da promoviše i podstiče procese stabilizacije, kompromis, međuetnički dijalog, ravnopravan razvoj svih dijelova BiH i rješavanje spornih pitanja. Da li je on imao korisnu ulogu u tome? Nije", istakao je Ivancov.

Visoki predstavnik, dodao je on, nije u potpunosti predstavnik cijele međunarodne zajednice.

"On po svom izboru stane na ovu ili onu stranu. To nije korektno i to ima negativnu ulogu. Zbog toga smatramo da je došlo vrijeme da OHR bude zatvoren", naglasio je Ivancov.

Prema njegovim riječima, nije dobro da se međunarodna zajednica miješa u unutrašnja pitanja BiH čak i kada smatra da je to pravi način ponašanja.

"Pravo za donošenje odluka pripada lokalnim vlastima. Ovo je vaša zemlja", poručio je Ivancov.

Govoreći o migrantskoj krizi, Ivancov je naveo da je to veliki problem sa kojim se suočava BiH i da je Rusija zabrinuta zbog toga da se BiH posmatra kao lokacija koja bi trebalo da bude prihvatilište migranata.

"Cilj tih migranata nije BiH, već žele da se domognu zapadne Evrope. Kreiranje brojnih migrantskih kampova nije dobra odluka. Politika koju EU sprovodi u vezi sa tim treba da bude drugačija. Prije nego što stignu u BiH migranti prolaze kroz zemlje EU koje ih propuštaju. Poruka za BiH je da treba da snosi dio odgovornosti prema migrantima, ali sumnjamo da sve članice EU snose tu odgovornost", istakao je Ivancov.

On ističe da BiH u vezi sa migrantima treba drugačije odluke, a one znače da oni ne dolaze i ne zadržavaju se u BiH.