Imam dokaze da se stranci upliću u rad pravosuđa

Niko nema pravo da utiče na bilo koji predmet - napisala je Ružica Jukić i obavjestila članove Predsjedništva da ima dokaze da zaposleni u pravosuđu odlaze u strane ambasade i tzv.gluve sobe, gdje im se mnogo štošta obećava.

“Upravo u BiH se može sve, pa i da pozivate pravosudne radnike u staklenu sobu ili gumenu sobu, da tražite od njih da obustave istragu protiv nekog političara ili da otvore protiv nekoga istragu. Naravno, sve uz obećanje, ako to urade, da će dobiti funkciju u pravosuđu koju žele,” rekla je Jukićeva.

Jukićeva je navela da posjeduje dokaze, kao i brojne tonske zapise. Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je uplitanje stranaca u BiH samo navika, pa čak i u rad pravosuđa.

“Ja mislim da je važnije da se napravi jedna analiza njihovih uplitanja, svi znaju da je reforma pravosuđa kreirana u okviru OHR-a i sad imate OHR koji kaže da u toj instituciji nije sređeno stanje, a kad mi govorimo o tome da to nije valjalo, kao što smo činili posljednjih 10 godina, onda smo mi bili oni koji su remetili atmosferu, miješali se u pravosuđe, koji su pritiskali pravosuđe,“ rekoa je Dodik.

Dodik poručuje da pravosuđe u BiH ničemu ne služi osim što proizvodi afere, naglašavajući da postojanje Suda, Tužilaštva i VSTS-a nije predviđeno Ustavom na nivou BiH. S druge strane, bošnjačkom članu Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću ne smeta uplitanje stranaca, već poručuje članovima VSTS-a da ga još jednom dobro pročitaju.

“Neka to shvate kao dobronamjerno, ne kao miješanje, neka to shvate kao inteciju da se ova afera mora istražiti do kraja,“ kaže Džaferović.

Na pismo potpredsjednice VSTS-a danas su se, zajedničkim saopštenjem, obratili oni koje je prozvala, pozivajući se na vladavinu prava. Da u EU ima mjesta za samo uređene države, to danas potvrđuje i šef delegacije EU u BIH. Lars Gunar Vigemark kaže da ne želi da komentariše pojedinačne slučajeve i predmete, ali skreće pažnju svima u BiH na posljednje preporuke iz EU.

“Ja sam stava da niko ne može i da nije iznad zakona, po mišljenju vrlo jasno se pocrtava potreba nezavisnog, efikasnog i profesionalnog pravosuđa, da preduzme sveobuhvatne reforme i da bi se to ostvarilo potrebno je da ova zemlja, jer bez postojanja pravne države, teško je zamisliti da bi neka zemlja mogla biti članica,“ rekao je Vigemark.

Iz EU traže što hitnije formiranje vlasti u BiH. Jer to je kažu prvi stepen za rješavanje svih problema u BiH.