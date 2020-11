Ilegalni migranti iz Pakistana odlaze iz BiH?

Odvoznilo je ilegalnim migrantima iz Pakistana koji trenutno borave u BiH. Njih oko 2.000, ako dogovor bude ispoštovan, uskoro bi moglo putem povratka, jer BiH konačno ima sporazum o redmisiji sa Pakistanom.

"Predsjedništvo i Savjet ministara su to odobrili sa strane BiH taj ugovor. On podrazumijeva da sva lica koja su došla ovdje iz te zemlje utvrđeno, a nemaju legalne papire nemaju legalne dozvole za taj ulazak moraju da budu deportovana, vraćena u tu zemlju i Pakistan pristaje da ih prihvati. Da li će to Pakistan provoditi do kraja, ja nisam siguran, ali je veoma važno što sada imamo taj ugovor", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

U međuvremenu je izgubljeno 5 godina, a BiH i dalje čeka na iste sporazume sa Sirijom, Iranom, Irakom i Egiptom, odakle godinama pristižu migranti.

"Postoje jake snage u tim zemljama iz kojih ovi ljudi dolaze koje takođe misle kao i mi da su ovi migranti i da njihov odlazak i putovanje kroz Balkan i Evropu može biti jako problematičan ne samo za zemlje iz kojih dolaze nego i za zemlje iz kojih jesu. Prema tome potrebno je nastaviti tu aktivnost, ako je ona zaista opredjeljenje bosankohercegovačkih vlasti onda je to zaista za pozdraviti. Potrebno je nastaviti tu aktivnost i potpisati sporazume sa svim drugim zemljama sa kojima ih nema", istakao je Slobodan Župljanin, stručnjak za bezbjednost.

Kapa je već puna mještanima sela i gradova u kojima su migranti redovni nepozvani gosti. Tako je u mjestima na međuentitetskoj liniji.

Do prije samo koji mjesec, ovo parče ničije zemlje bilo je prepuno migranta. Mahom su, sudeći prema onome kako su nam se predstavljali dolazili iz Pakistana. Mještani se nadaju, da će sporazum sa Pakistanom dovesti do toga da u večernjim satima viđaju barem upola manje migranta. Neki su ipak skeptični.

A večernji susreti sa migratima redovna su pojava Bratićima. U sporazum sa Pakistanom baš i ne polažu neke nade.

"Hm, to je tek juče bilo. Gospodin Džaferović je išao u Pakistan pa.. Vidjećemo da li će to biti ili ..To je sve čula kazala. -Nešto niste optimistični? -Ne. Zašto? - Pa oni će ići i tako i tako", naglasio je Sulejman Bratić, mještanin.

Ima i onih migranta koji su u BiH iz Pakistana ušli sa lažnim vizama, a time se bavi i Tužiaštvo. U BiH trenutno, prema zvaničnim podacima boravi 6.377 migranta. Ta cifra, na terenu je nešto veća.