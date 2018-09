IDDEEA raspisala tender za izgradnju zgrade u Banjaluci

Agencija za identifikaciona dokumenta BiH raspisala je tender za izgradnju zgrade "težak" 16,3 miliona maraka.

Lokacija na kojoj će biti građen objekat je u Trapistima, na prostoru bivše kasarne, koju je IDDEEA-i na 99 godina ustupila Republika Srpska.

Ukoliko se niko ne bude žalio na tenderu, to bi mogao da bude kraj višegodišnjim problemima zbog kojih Agencija nije mogla do svojih prostorija. Prije ovog, bio je raspisan još jedan tender 2015. godine, ali ga je poništila Kancelarija za razmatranje žalbi zbog žalbe jednog od ponuđača.

Tada sve staje, a IDDEEU je to čak moglo da košta i građevinske dozvole vrijedne više od milion maraka. Ona je istekla krajem prošle godine, a stvari se nisu pomakle s mrtve tačke. U pomoć je tada priskočio grad Banjaluka.

Grad Banjaluka je, krajem prošle godine, besplatno IDDEEA-i izdao novu građevinsku dozvolu. Otprilike u isto vrijeme, Agencija se, sa jedne, preselila na drugu adresu, i nastavila da bude podstanar.

Godine zakupa prostorija u centru grada, Agenciju su mnogo koštale. Problem je, kako su ranije tvrdili iz IDDEEA-e nastao u Savjetu ministara, koji je odugovlačio sa produžetkom roka u kom Agencija može da izgradi zgradu, jer im je to odobreno programom višegodišnjih kapitalnih ulaganja od 2011. do 2014. godine. To pitanje skinuto je nekoliko puta s dnevnog reda sjednica Savjeta ministara.

Pričalo se i da Bošnjaci koče proces, jer se zemlja nalazi u vlasništvu Republike Srpske, koja je odbila da kasarnu uknjiži na BiH, a sama IDDEE-a je agencija sa državnog nivoa. Tender je otvoren do 18. oktobra, a rok za završetak radova je tri godine.