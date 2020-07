Iako je Savjet ministara otkočio proces imenovanja rukovodilaca, blokiranja ipak ima

Savjet ministara BiH otkočio je proces imenovanja rukovodilaca na nivou BiH, blokiranje se ipak nastavlja, tvrdi predsjedavajući Savjeta ministara. Zoran Tegeltija poručuje i da novih blokada ne smije biti, te da se, zarad dobrog rada institucija, moraju na vrijeme dobiti rukovodioci institucija. Čini se da takvog mišljenja nisu u SDA. Bez obzira koliko je u interesu građana, ako njima nešto ne odgovara, ucjena i politike uslovljavanja će biti. Šef kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH priznaje da je ta stranka svjesno blokirala, odnosno uslovljavala, određena imenovanja u zajedničkim institucijama.

“Naravno, neke stvari smo zaustavili kada je u pitanju imenovanje svih članova u Vijeću ministara. Znate da smo zakočili imenovanje ministra za ljudska prava gdje smo zaista naveli argumente da se radi o krupnim hipotekama gdje poslanici SDA ne mogu podržati takvu osobu", kaže Adil Osmanović, šef kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Ako se svi budemo ponašali kao SDA i počnemo na isti način izmišljati razloge da nešto zakočimo, nećemo nigdje stići, odgovara šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Nenad Stevandić kaže, dobro je što SDA konačno priznaje svoje kalkulacije koje su kočile rad svih državnih institucija.

“Bilo je zadovoljstvo slušati gospodina Osmanovića koji je rekao da su oni kočili procese prije usvajanja budžeta, da su imali svoje razloge, da su čak rekli da neko ima hipoteku u SDA, a taj neko nije imao nikakva pravosudna opterećenja, što će reći da bi i mi sutra tako isto gospodinu Osmanoviću da kažemo, ima hipoteke i gospodin Cikotić", kaže Nenad Stevandić, šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Koliko određene stranke na zajedničkom nivou ne rade u interesu građana, već samo u sopstvenu korist, dokaz je i nelegitimno imenovanje članova CIK-a. O tome članovi opozicije izbjegavaju govoriti. Umjesto konkretnog odgovora, iz njihovih usta izlaze optužbe o navodnoj koaliciji SNSD-a i SDA, očigledno zanemarujući činjenicu da u jednoj od fotelja u Centralnoj izbornoj komisiji sjedi njihov član, i to upravo uz pomoć glasova SDA, SDS-a i PDP-a.

“Ovdje je u toku jedna klasična koalicija, mi smo klasična opozicija i zaboravite više tu priču. Sve ono što se dešava je jedno dogovaranje oko funkcija, oko raznih beneficija i onih stvari koje svi podrazumijevaju", kaže Igor Crnadak, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

“Nismo mi otišli u Savjet ministara da pravimo koalicije. Očito gospodinu Crnatku to nikako ne izlazi iz glave. Sa šest poslanika '14. su kao relativna manjina na programskoj osnovi napravili koaliciju sa SDA i sa drugim partnerima i vršili vlast pet godina i još nešto više. Da je to programska koalicija dokazuju mnogi dokumenti od kojih je nama najbolnija, gospodin Crnadak je bio šef radne grupe koja je pravila strategiju vanjske politike koja je u jednim od svojih ciljeva na stranici sedam napisala, znači on je bio šef radne grupe, a gospodin Ivanić, usvoje taj dokument u kome napišu da je aktivacija i provođenje MAP-a jedan od prioriteta vanjske politike i da oko toga postoji konsezus", rekla je Snježana Novaković Bursać, šef kluba poslanika, SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Taj dokument usvojen je u martu 2018, dok je u oktobru 2017. godine Narodna skupština Republike Srpske donijela Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti, podsjeća Snježana Novaković Bursać, šef kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. A pored raznih podvaljenih dokumenata, namještaljki za pozicije, pa tako i CIK, sada se Bošnjacima apetit probudio i za foteljom u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Tako Osmanović tvrdi da je to mjesto za njihov kadar, s obzirom na to da je, kako navodi, već u dva mandata direktor bio iz HDZ-a. S tim, svakako, nisu saglasni Srbi koji se nikada nisu nalazili na čelu Uprave. Šef srpskog kluba u Predstavničkom domu, ali i u Klubu poslanika SNSD-a smatraju da je, s obzirom na to da su i Hrvati i Bošnjaci imali po dva mandata, došlo vrijeme da u fotelju direktora Uprave za indirektno oporezivanje dođe neko iz reda srpskog naroda.