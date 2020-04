Hoće li izbor članova CIK-a dobiti sudski epilog?

"Odbija se prijem" pisalo je i na koverti Sanje Stanimirović Ostojić koja je još jedna u nizu onih koji su uzaludno pokušavali da pošalju prijavu na konkurs za mjesto u Centralnoj izbornoj komisiji.

Konkurs u službenom glasniku BiH očito je bio samo puka formalnost, kao i uloga Komisije za izbor i imovanje, jer je Predstavnički Dom donio odluku da srpske članove CIK-a, Branka Petrića i Novaka Božičkovića zamijeni Jovanom Kalabom i Vanjom Bjelicom Prutinom.

Stanimirović Ostojić koja godinama učestvuje u izbornim procesima u BiH tvrdi da su u CIK dovedeni politički podobni ljudi.

"Postavlja se jasno pitanje zašto već ako je objavljen javni konkurs zašto nikome nije dozvoljeno da učestvuje na tom javnom konkursu i zašto ti ljudi koji su izabrani trenutno nisu jednostavno. Zašto to nije učinjeno preko javnog konkursa?", rekla je Sanja Stanimirović Ostojić.

Sudeći prema političkoj istoriji novoizabrnaih članova CIK-a, od stranačke ličnosti PDP-a pa do savjetnika lidera SDS-a, pored načina biranja, prekršeni su i drugi članovi Izbornog zakona BiH.

"Kandidate za Centralnu izbornu komisiju BiH zajednički predlažu članovi komisije za izbor i imenovanje. Kandidati za Centralnu izbornu komisiju BiH biće pravni stručnjaci sa iskustvom u provođenju izbora i/ili izborni stručnjaci, i ne mogu obavljati dužnost u organima stranke, udruženja ili fondacija koje su organizaciono ili finansijski povezane sa strankom, niti mogu biti uključeni u bilo kakvu stranačku aktivnost", stoji u Izbornom zakonu BiH.

Učinjen je presedan i čista bahatost, kaže Stanimirović Ostojić koja čeka sudski epilog cijele priče.

"Takva bahatost nije zabilježena u pravnom prometu do sada i to govori samo o bahatosti onih koji su gore i postavljeni. Što se tiče cjelokupne situacije mogu reći da je imnovanje provedeno bez ikakve zakosnek procedure, da je došlo do grubog kršenja zakona zato što se članovi CIK-a jedino mogu birati po osnovu javnog konkursa uz ispunjenje opštih i posebnih uslova. A kada govorim o onima koji su gore izabrani oni neispunjavaju ni posebne uslove", istakla je Sanja Stanimirović Ostojić.

Dan nakon što je konkurs za članove CIK-a objavljen u Službenom glasniku BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, na prijedlog SDS-ovog Dragana Mektića donio je odluku o stupanju na fuknciju i prestanku funkcije članova CIK-a. Odluka je izglasana tijesnom većinom, uz glasove poslanika PDP-a, SDS-a i SDA.