Histerija zbog Dana Republike potvrđuje da je opstanak BiH upitan 

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da histerija u Federaciji BiH, koja je pokrenuta povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, potvrđuje da je BiH daleko od unutrašnjeg dogovora i da je njen opstanak jednako upitan danas kao i 1992. godine, kada je Alija Izetbegović žrtvovao mir za BiH.

"Ni 1992. godine muslimani-Bošnjaci nisu bili spremni da prihvate da ovdje žive i drugi narodi, koji polažu jednako pravo na zemlju u kojoj su rođeni i na kojoj vjekovima žive. Danas, 27 godina kasnije, i dalje ne prihvataju tu činjenicu, samo što, umjesto oružjem, medijskom i političkom hajkom pokušavaju da, prvensteno Srbima, kažu da nemaju pravo da slave dan kada je nastala Republika Srpska", rekao je Dodik za Srnu.

On je ocijenio da je sada više nego jasno da BiH bez međunarodnog tutorstva ne može da preživi, ali da se i tom tutorstvu nazire kraj.

"I umjesto da se odluče na dijalog i politiku mogućeg, bošnjački političari biraju histeriju koja će se samo njima obiti o glavu. Onoga dana kada su osporili 9. januar kao Dan Republike Srpske pred Ustavnim sudom, oni su pokušali da ospore naše pravo na postojanje, koje nam čak garantuje i mirovni sporazum na kojem je i nastala današnja BiH", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, iako svi dobro znaju da je novi Zakon o praznicima usaglašen sa Ustavom BiH, i mediji i političari i kvazianalitičari u FBiH utrkivali su se da obmanu i svoju i međunarodnu javnost da je u pitanju neustavan praznik.

Dodik je rekao da je novina u toj histeriji i pokušaj disciplinovanja i drugog od tri konstitutivna naroda, hrvatskog, sporeći im pravo da prisustvuju svečanostima organizovanim povodom Dana Republike Srpske, čime političko Sarajevo pokušava da poruči da su izborom Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedištva dobili "autorska prava" nad Hrvatima.

"Sve što gledamo i slušamo posljednjih dana iz FBiH nam govori da se tamo sistematski njeguje javnost koja ne prihvata realnost, odnosno Republiku Srpsku, što automatski u Srpskoj proizvodi javnost koja ne prihvata BiH", istakao je Dodik.

On je dodao da medijski linč onih koje su smjeli da linčuju, a došli su u Banjaluku 9. januara, nije ništa drugo do pokušaj zastrašivanja i izolacije Srpske, koju je nakon 27 godina postojanja teško izolovati.

"Vidjeli smo kako je na stub srama stavljen ambasador Hrvatske, no to moćno Sarajevo ni slične poruke nije smjelo da uputi ambasadorima Rusije ili Srbije, koji su takođe bili na obilježavanju Dana Republike. Sve to govori da političko Sarajevo ne napušta politiku autizma, koja nas sve vraća na početak, na unitarističke ambicije Bošnjaka prema BiH", zaključio je Dodik.