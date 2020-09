Histerija u Sarajevu zbog posjete Milorada Dodika Zagrebu

Političko Sarajevo se ponovo obrušilo na Republiku Srpsku i njene predstavnike, a ovaj put su osuli drvlje i kamenje zbog posjete Milorada Dodika Zagrebu. Histerija je sve glasnija, kao i prijetnje mogućom destabilizacijom odnosa u BiH, a u tome su najglasniji oni koji su te odnose odavno narušili.

Prvi u redu onih koji negoduju stoje Šefik Džaferović i Željko Komšić, članovi BH predsjeništva. Pitanje je da li im više smeta to što ih hrvatske vlasti ignorišu, ili to što na sastanak, zajedno sa Miloradom Dodikom, nisu pozvani. Šta god da je uzrok, to ih nije spriječilo da ponovo zaprijete.

"Izbor zvaničnog Zagreba je da ignoriše institucije BiH, njihov izbor su i posljedice koje će iz toga proizaći. Riječ je o privatnoj posjeti koju je prihvatio zvanični Zagreb, ignorišući institucije Bosne i Hercegovine", rekao je Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH.

"BiH, bez obzira na to kako će u Zagrebu ta poruka biti primljena, s odobravanjem ili ne, mi u Bosni i Hercegovini znamo šta nam je činiti, a u Zagrebu, kako im je volja. Nikad neće biti ostvareno ono što su Milošević i Tuđman u Karađorđevu zamislili", kaže Željko Komšić, član Predsjedništva BiH.

Na posjetu su se obrušili i federalni mediji, koji su Milorada Dodika, uprkos brojnim objašnjenjima zašto je to neprihvatljiv termin, nazvali vođom bosanskih Srba. Očekivano, nije izostala ni reakcija lidera SDA.

"Pozvati Dodika zaobilazeći Džaferovića je loša poruka. To je potvrda priča o nekoj novoj saradnji Hrvata i Srba, zaobilazeći Bošnjake, ne poštujući BiH i hijerarhiju", kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Da razloga za pobuni nije bilo, govori činjenica da su zvanične posjete dozvoljene svima, i da bi to i ostali članovi Predsjedništva trebalo da znaju. Na histeriju političkog Sarajeva, odgovorio je i Milorad Dodik. Poručio je da svako ima pravo da ide gdje hoće.

"Ja sam došao ovdje da jednostavno upoznam ljude sa našim vršenjem stvari, mislim da se stvari u Bih ne kreću na dobar način. Da tamo poslije 25 godina od Dejtosnkog sporazuma imamo dosta problema, da se odustaje i pokušava se odustati od principa ravnopravnosti i konstituivnosti naroda. Ja nemam ništa protiv da sutra Džaferović ili Komšić dođu ovdje u Hrvatsku ili odu u Srbiju ili bilo gdje, to je njihov problem što njih neko zove ili ne zove", poručuio je Dodik.

Strelice iz Sarajeva nisu ništa novo, a lukovi se zatežu najviše onda kada je u pitanju saradnja Republike Srpske i Srbije. Ništa manje komentara nije bilo ni na posljednji sastanak Milorada Dodika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iz Republike Srpske poručuju da bi i ostalim članovima Predsjedništva bilo bolje da se više bave intresima svojih naroda, a ne onim što radi Republika Srpska.