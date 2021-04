Gužve na granicama uoči katoličkog Uskrsa manje nego inače

Uoči katoličkog Uskrsa, kilometarske gužve na granicama su redovna pojava - ipak, korona je i ovaj period uzela pod svoje.

Promet je manji, jer su epidemiološke mjere sve restriktivnije kako u regionu, tako i širom Evrope. U Graničnoj policiji slično očekuju i za vikend.

"Pošto Evropska unija i određene države već blokiraju svoje granice, kao i granične prelaze, ne očekuje se nešto znatno veći intenzitet prelaska i frekventnost prelaska lica i motornih vozila preko graničnih prelaza u zoni odgovornosti jedinice Granične policije", kaže Jovan Pecija, inspektor za graničnu kontrolu u Jedinici Granične policije Gradiška.

Tokom prethodnih sedam dana, granicu u Gradišci je prešlo oko 20 hiljada stranih državljana. Najčešći su Hrvati, zatim Slovenci, Austrijanci, Nijemci, Holanđani, Italijani. Bh. državljani mogu normalno da ulaze i izlaze iz zemlje, ali stranci da bi ušli moraju imati negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati. Oni koje smo zatekli na granici danas, dolaze do svojih porodica da sa njima proslave praznike. Novih mjera se ne boje.

- Bile su kada smo bili prije sedam dana, kada smo ulazili u Hrvatsku, postrožene mjere normalno, radi se po propisima i to je to.

- Ništa, šta ćete, to je bogom dato, šta mogu.

- Mi moramo svoj godišnji napraviti, moramo posjetiti svoje roditelje, kažu građani.

U suprotnom smjeru je u prethodnih sedam dana u Gradišci otišlo oko 18.800 osoba. Danas je u Evropsku uniju prešao mali broj vozila - uglavnom oni sa hrvatskim tablicama ili hrvatskim državljanstvom.

Što se tiče prelaska na drugu stranu Save, mjere su juče mijenjane, i ostaće na snazi najmanje do 15. aprila. Sada se u Hrvatsku može ući sa negativnim PCR-om, ali i sa bilo kojim drugim negativnim antigenskim testom, potvrdom o vakcinaciji ili potvrdom o preležanom kovidu, ne starijom od šest mjeseci.