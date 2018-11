Grupa poslanika traži vraćanje prava na "bijeli hljeb"

Nije dugo trebalo da se pojedini poslanici BH Parlamenta pokaju zbog ukidanja, takozvanog, "bijelog hljeba". Zaim Backović, Sadik Ahmetović, Salko Sokolović, Momčilo Novaković, Borislav Bojić, Đorđo Krčmar, Jovan Vukovljak, te dva poslanika iz HDZ-a, kao i Miroslav Milovanović, potpisali su apelaciju kojom od Ustavnog suda BiH traže da se preispita odluka o ukidanju prava da primaju platu i nakon isteka mandata.

Ta privilegija ukinuta je prošle godine, kada je Savjet ministara stavio van snage odluku da BH funkcioneri imaju pravo na "bijeli hljeb". Građani kažu, o tome se više ne bi trebalo govoriti.

"Ja ne znam, ja mislim da je to bruka i sramota u ovakvoj državi tražiti."

"Glupost, nisu zaslužili ni ovo što imaju, a ne poslije mandata, glupost."

"Ne, ne bi trebali to da uzimaju, to je van svake pameti, to je moje mišljenje," kažu građani BiH.

Apelacija kojom se traži vraćanje takozvanog "bijelog hljeba" izazvala je pravu pometnju u pojedini strankama. Nezavisni blok ogradio se od potpisa svojih poslanika, tačnije Salka Sokolovića i Sadika Ahmetovića. Kažu, sramota je da tako nešto potpišu i zbog toga zaslužuju svaku osudu.

"Postupci poput ovakvih zahtjeva nisu u skladu sa osnovnim principima i djelovanjem Nezavisnog bloka, te ćemo se oštro suprotstaviti ovakvom i sličnom djelovanju," saopšteno je iz Nezavisnog bloka.

"Bijeli hljeb" je jedna od privilegija koja je najviše išla na ruku ministrima i poslanicima. Nakon isteka mandata imali su pravo da primaju plate kao da rade punom parom. Nakon nekoliko propalih pokušaja, ta mogućnost je ukinuta prošle godine, a poslednji voz da je iskoriste uhvatili su DF-ovi kadrovi, koji su samo osam mjeseci obavljali funkcije BH ministra, odnosno zamjenika ministra. Iz nevladinog sektora kažu da ministri i poslanici ionako imaju visoke plate

"Njihova primanja, kada su u pitanju zastupnici Parlamentarne skupštine BiH, negdje su između 4.800 do čak šest hiljada konvertibilnih maraka mjesečno, pa je onda lako izračunati da za jedan mandat, oni zarade između 230 hiljada do 300 hiljada maraka," rekao je Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.



Potpisnici apelacije nisu bili raspoloženi za komentar. Među njima ima i onih koji su ponovo izabrani u BH parlament, poput HDZ-ovih Predraga Kožula i Nikole Lovrinovića. Neki od njih ranije su rekli da su i druga rješenja trebala pratiti ukidanje "bijelog hljeba", što se nije desilo, pa u tome traže opravdanje zašto su zatražili da se vrati mogućnost da budu plaćeni i kada ništa ne rade.