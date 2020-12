Grujičić: Neprihvatljiva Arnautovićeva tendencioznost

Zajednički kandidat srpskih stranaka koje čine Koaliciju "Zajedno za Srebrenicu" za načelnika te opštine Mladen Grujičić danas je ocijenio neprihvatljivim, neprofesionalnim i tendencioznim izjave bošnjačkog člana Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Suada Arnautovića da u Srebrenici treba ponoviti izbore.

- Arnautovićeva izjava data N1 televiziji da treba poništiti i ponoviti izbore u Srebrenici je tendenciozna i unaprijed pokazuje njegovu opredijeljenost, ukoliko uopšte dođe do razmatranja tog pitanja, što on svojim medijskim istupima prejudicira i nameće - smatra Grujičić.

Grujičić kaže da je Arnautović već najavio kako će glasati u slučaju izjašnjavanja o regularnosti izbora u Srebrenici, bez obzira na činjenice koje se utvrde, te na zakon i pravila rada CIK-a BiH, što pokazuje njegovu neprofesionalnost i subjektivnost, odnosno pristrasnost.

- Postavljam pitanje Arnautoviću na osnovu čega će proglasiti neregularnim izbore ako ni sa jednog biračkog mjesta posmatrači i članovi multietničkih biračkih odbora nisu dostavili nikakve primjedbe i pritužbe na regularnost Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/ - rekao je Grujičić na konferenciji za novinare u Srebrenici.

Grujičić dodaje da bi to bila politička, a ne odluka donesena na osnovu zakona i činjenica.

On ističe da su izbori protekli mirno i da su posmatrači ili članovi biračkih odbora u svakom trenutku mogli reagovati i prekinuti birački proces na biralištu da su se eventualno pojavile neke neregularnosti.

- Do toga nije došlo jer nije bilo razloga. A, Arnautović ne pominje Gradačac, gdje su kutije prije početka izbornog procesa do pola bile napunjene, srpskim posmatračima nisu dozvolili da prate izbore na biralištu gdje se u odsustvu glasalo za Srebrenicu i na kojem je izlaznost bila ekstremno visoka, viša nego na bilo kojem drugom biračkom mjestu u BiH. On naše primjedbe na te neregularnosti ne pominje i to je neprihvatljivo - upozorava Grujičić.

Prema njegovim riječima, ne priča se o izbornom kriminalu u Gradačcu, gdje se glasalo za Srebrenicu i ne pominje se da je u Skelanima za Aliju Tabakovića glasalo 15 birača iako je na tom biralištu registrovano samo osam Bošnjaka, a problem je što je za njega u Sućesci glasalo 19 Bošnjaka.

On kaže da je potrebno objektivno sagledati kako su izbori u Srebrenici sprovedeni i, ukoliko je na nekom biralištu bilo nepravilnosti, koje dovode u pitanje regularnost izbora, neka se ponove izbori na tom biračkom mjestu.

Grujičić je najavio podnošenje krivičnih prijava protiv svih koji neargumentovano i neosnovano kriminalizuju izbore u Srebrenici i njega kao kandidata za načelnika ove opštine da bi opravdali izborni poraz i izgubljeni ugled kod svojih birača, odnosno u svom narodu.

Danas se saopštenjem oglasio i OIK Srebrenica ističući da radi u skladu sa nadležnostima nezavisno i nepristrasno i demantuje sve spekulacije vezane za izbore u ovoj opštini koje se iznose u pojedinim medijima.

OIK ističe da su izbori sprovedeni uspješno iako u otežanim uslovima zbog pandemije kovida 19, a to potvrđuje činjenica da komisija nije primila nijedan prigovor ili neki drugi akt koji dovodi u sumnju regularnost izbora u ovoj lokalnoj zajednici.