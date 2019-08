Građani masno platili službena putovanja ministra i njegovih saradnika

Put oko svijeta ministra spoljnih poslova BiH Igora Crnatka i njegovih saradnika, skupo košta građane. Samo u prošloj godini potrošili su skoro milion i po maraka na putovanja, što su im revizori posebno zamjerili.

Godinam ista upozorenja nisu imala vajde, pa su revizori i ovaj put podvukli crtu. Rezervacija aviokarata se ne vrši planski, knjiga putnih naloga se vodi elektronski, nije zaštićena, i ne sadrži podatke o troškovima niti svrsi službenog putovanja, kažu revizori. Ni putni nalozi nisu pravdani na vrijeme, niti je moguće utvrditi kada su tražene rezervacije karata.

"S obzirom na to da se za službena putovanja u Ministarstvu izdvajaju značajna sredstva, ponovo preporučujemo Ministarstvu da uspostavi efikasne kontrole nad predmetnim izdacima u cilju racionalnog trošenja budžetskih sredstava", stoji u izvještaju revizora.

Polako, ali sigurno, u Ministarstvu spoljnih poslova vode i kad su u pitanju ostale preporuke revizora iz prethodnih godina. Od 33, realizovali su samo tri, osam je u toku, dok se, kad su u pitanju 22 preporuke nisu pomjerili sa mrtve tačke.

Rak rana Ministarstva na čijem je čelu PDP-ov Igor Crnadak, ipak su silni troškovi putovanja. Kuda je sve Crnadak putovao i koliko je potrošio najviše je zanimalo neke od BH Parlamentaraca.

"Mislim da je do sada bilo bezbroj akcija da se napravi red u Ministarstvu spoljnih poslova. I ne postoji spremnost ni ministra ni njegovih saradnika da se napravi red. Jer taj čuveni pravilnik o radnim odnosima koji je trebao do sada u nekoliko navrata da bude riješen. Do sada, očito mu ne pada na pamet jer ne bi mogao da radi to što radi", rekla je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda PS BiH.

I radni odnosi su bili posebna tema revizora. Vršeni su interni i eksterni premještaji i unaprjeđenja državnih službenika u periodu probnog rada, pa su tako aktivirane rezervne liste uspješnih kandidata. Eksterni premještaji, često se nisu podudarali sa mjestima navedenim u sistematizaciji.

"Prilikom razmatranja odluke o internom premještaju, unapređenju ili eksternom premještaju Ministarstvo je dužno voditi računa o pravnim i finansijskim posljedicama takvih radnji kao i o uticaju istih na transparentnost u zapošljavanju", stoji u revizorskom izvještaju.

Crnadak danas nije htio da komentariše revizorski izvještaj, u kojem, poručuje, sve piše. Koliko su putovanja ministra i njegovih službenika urodila plodom govori i činjenica da je BiH na kraju prošle godine bila na 40. mjestu rang liste zemalja sa čijim pasošem je najlakše putovati. Od zemalja regiona, ispred BiH su i Srbija i Crna Gora. Portal koji prati vrijednosti pasoša skoro 200 zemalja, objavio je da građani BiH bez vize ne mogu u 85 zemalja.