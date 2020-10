Glasovi iz inostranstva samo jedan od problema u izbornom procesu BiH

Glasovi koji bi trebalo da pristignu iz inostranstva predstavljaju samo jedan od problema u izbornom procesu BiH. Da se mora se uspostaviti adekvatan sistem kontrole, naći modalitet kako i na koji način se glasači iz inostranstva mogu registrovati, ali prije svega provjeriti svi glasovi koji dolaze izvan granica BiH, upozorava predsjednik Republike Srpske. Željka Cvijanović poručuje, očekujem više reda i očekujem od svih koji su nadležni da se pozabave tim pitanjem na ozbiljan način.

"Ono što mene brine generalno sada kada su ovi izbori u pitanju jeste ta manipulativna crta koja postoji od samog početka, od načina izbora CIK-a, datuma održavanja izbora i izmišljanja razloga da se pomjeri datum, a u zadnje vrijeme čujem ljude iz opozicije koji govore kako ih sad treba apsolutno otkazati itd. Dakle, mi imamo propisano vrijeme kad se održavaju izbori a na nadležnim institucijama je da uvedu red u izborni proces, ne samo na licu mjesta i na dan glasanja, nego i u svim radnjam koje se odnose na glasanje birača, da li izvana ili iznutra, na ažurne spiskove i na onaj rad koji će uliti povjerenje građanima", kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Na to da je način rada CIK-a neregularan i nelegitiman, SNSD ukazuje od samog početka. Ukazuje na to i činjenica da je rekordan broj onih glasača koji su prijavljeni za glasanje iz inostranstva. Pristiglo je 120 hiljada prijava, što je dva puta više u odnosu na prijave za prošle opšte izbore. CIK BiH ranije je javno objavio spisak svih onih koji su prijavljeni za glasanje iz inostranstva, radi lakšeg otklanjanja manipulacija, ali je Agencija za zaštitu ličnih podataka, zbog zakonske regulative, tražila da to bude povučeno. Prema podacima CIK-a, sa biračkog spiska skinuto je 28.000 sumnjivih prijava. Zakonska rješenje za sve postoje, ali glavni problem je sprovođenje tog zakona, poručuje poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dragan Bogdanić.

"Ja mislim da je CIK mogao to sve da sankcioniše ako ima tih nepravilnosti, da se jednostavno ne pojave ti spiskovi ako to već nije bilo u skladu sa zakonom. Bez obzira na sve i danas ako ima nepravilnosti to trebaju sankcionisati institucije sistema, a ne nikako da to bude politička tema i da to bude opravdanje za neke neuspjehe", kaže Dragan Bogdanić, poslanik SNSD-a u predstavničkom Domu PS BiH.

Jedna od najproblematičnijih tačaka u izbornom procesu je štampanje i distribucija izbornog materijala, kaže delegat SNSD-a u Domu naroda. Dušanka Majkić podsjeća da se taj proces do sada odvijao u Laktašima, a da je od ovih izbora prebačen u Sarajevo.

"Sad su to dali firmi koja se nikada time nije bavila. To je jedan kampanjski posao koji se mora u jako kratkom roku uraditi. A čija je to firma? Ne znam, to je Sarajevska firma neka koja se nikada nije bavila štampanjem tokvih vrsta materijala", kaže Dušanka Majkić, delegat SNSD-a u Domu naroda PS BiH.

Na nepravilnosti ukazuju i iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka. Nedavno su upozorili sve građane koji su potpisivali razne peticije, da na stranici CIK-a provjere da li su njihovi podaci zloupotrijebljeni, odnosno, da li su registrovani kao birači iz inostranstva. Ukoliko se nalaze na tim spiskovima, glasanjem 15. novembra taj lažni glas koji bi došao poštom biće poništen.