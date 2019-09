Fotografije protiv gej parade sa slikom Erika Nelsona

Na nekoliko lokacija u federalnom Sarajevu osvanule su fotografije protiv predstojeće gej parade na kojima je našminkan američki ambasador u BiH Erik Nelson, uz natpis "Gej iz not okej" /Gay is not ok/ i zastavu duginih boja.



Fotografije su noćas postavljene preko puta Ambasade SAD u BiH kod "Importane centra", zatim na Dobrinji, gdje je planirana izgradnja trga bosansko-američkog prijateljstva, ispred Američkog univerziteta, po ulicama. Američki ambasador u BiH Erik Nelson izjavio je nedavno da podržava gej paradu koja je najavljena u Sarajevu za nedjelju, 8. septembra, te pozvao građane da podrže učesnike tog skupa. Federalni mediji su pred dolazak Nelsona na poziciju ambasadora u BiH pisali da se on deklariše kao gej, da dolazi sa partnerom i da je osnivač Glifa /GLIFAA/, svojevrsne organizacije za zaštitu prava LGBT američkih državnih službenika.