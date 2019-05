Formiranje vlasti na nivou BiH i dalje neizvjesno

Sa Željkom Komšićem sam završio i politiški i personalno. Prema svima koji ne poštuju izbornu volju iz Republike Srpske znamo kako se treba ubududuće odnositi, poručuje to danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

To što ga kolega iz Predsjedništva tužaka, puno ga ne dotiče, ali mu smeta što je formiranje vlasti na nivou BiH sve dalje jer, kako kaže, bošnjačka strana stalno nešto traži i uslovljava i na kraju svi mi za to odgovaramo. Milorad Dodik kaže da je političko Sarajevo zarobilo politička prava Srba i da se svjesno krši Ustav.

“To je jasna poruka srpskom narodu da su spremni da sa neadekvatnim, nelegitimnim, predstavnicima Srba rade u Sarajevu, a ne sa onima koji bira srpski narod i mi tu lekciju polako učimo, sazrijevamo. I mi ćemo se ubuduće odnositi na taj način da su uskraćena prava srpskom narodu na predstavljanje na nivou BiH, kako je to predviđeno Ustavom. Nama niko ništa ne treba da da u Sarajevu, nama je to dao Ustav i mi tražimo naše ustavno pravo,“ rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da se nema više šta čekati za formiranje Savjeta ministara, saglasan je i lider HDZ BiH Dragan Čović. Iz Mostara danima poručuje da ključni korak zavisi od lidera SDA i da ne vidi više svrhu potenciranja i uslovljavanja formiranja Savjeta ministara BiH članstvom u NATO.

“Dogovorili smo resore i izjavu, pa predlažem da sva druga nadmudrivanja ostanu po strani i krenemo. I to s imenovanjem Savjeta ministara. Ako neko ne želi treba to da kaže. Nakon razgovora sa Izetbegovićem i Dodikom znaću jesu li nam stavovi isti. Ako jesu, treba odmah krenuti u imenovanja,“ rekao je Čović.

Lider SDA uporno ponavlja da će se desiti MAP i evropski put BiH. I sinoć je slao takve poruke iz Zenice. Još je poručio da je politika komplikovana stvar. To je odavno jasno, a da se dodatno iskomplikuje potrudio se Željko Komšić. Najavljen ulazak Demokratske fronte u vlast i na nivou Federacije, a i BiH, razljutila je predsjednika Glavnog vijeća HNS-a Božu Ljubića. Ne može ga prihvatiti ni kao partnera SDA. Što se tiče srpskih predstavnika, sa bošnjačkim strankama koje nisu relevantne nema razgovora, rekao je Dodik.

“To da ja sad napore ulažem da razgovaram sa Komšićem o formiranju vlasti ne pada mi na pamet. On nije relevantan u tom pogledu, kako će on dogovoriti sa Izetebegovićem unutar bošnjačkih prava to je njegov problem, može da mu da sve ili da mu ne da ništa. Ja niti ću navijati, niti ću tražiti, jer mi smo u Republici Srpskoj okupili političke partije koje daju devet poslanika u Predstavničkom domu i četiri od pet delegata u Domu naroda i to je relevantno za formiranje svih organa vlasti i donošenje svakakvih odluka,“ kaže Dodik.

Evropska komisija i dalje čeka formiranje vlasti na BH i federalnom nivou. Velika očekivanja Evropljana bila su još u martu, ali kako stvari sada stoje proći će i maj bez implementacije izbornih pobjednika u zajedničkim institucijama na BH nivou, što je kršenje ustavnih prava i Dejtonskog mirovnog sporazuma. I sve ide u pravcu teze da će Bakir Izetbegović namjerno komplikovati situaciju do Kongresa SDA, gdje bi trebalo da se prelomi upravo njegova politička sudbina. Ono što brine jesu informacije da je Kongres tek u septembru.