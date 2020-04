Nakon što je u subotu na sarajevskom aerodromu premijer FBiH Fadil Novalić dočekao 80 respiratora, i najavio da će stići još 20, mediji su objavili da su iz UIO BiH dobili informaciju da je respiratore uvezla firma “FH Srebrena malina”, čiji je vlasnik voditelj Fikret Hodžić, iz Srebrenice, a sve je koštalo 10, 5 miliona KM.

100 respiratora za potrebe zdravstvenog sistema FBiH uvezeno je preko kompanije iz Srebrenice koja je do prije dva mjeseca bila blokirana, a bavi se uzgojem voća i povrća, pišu federalni mediji.

U istragu oko nabavke respiratora uključila se i SIPA shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca, potvrdio je portparol SIPe, Luka Miladinović.

"U ovom trenutku vam mogu potvrditi da državna Agencija za istrage i zaštitu vrši odgovarajuće provjere u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističke aktivnosti", rekao je Miladinović.

Respiratori su trenutno u skladištu pod carinskim nadzorom na Aerodromu Sarajevo, a carinska deklaracija još nije podnesena, nezvanično saznaje ATV. Čeka se, kako saznajemo, dozvola za uvoz od Agencije za medicinska sredstva BIH u kojoj tvrde da ova firma ima dozvolu za uvoz respiratora.

"Ovim putem Vas obavještavamo da pravno lice “F.H. Srebrena malina” d.o.o. Srebrenica posjeduje dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Agencija) za velepromet medicinskih sredstava za klase I, Im, Is, IIa, IIb i III. Napominjemo da Agencija ne vrši odabir dobavljača za nabavku medicinske opreme, niti je to u nadležnosti ove Agencije. Pravno lice “F.H. Srebrena malina” d.o.o. Srebrenica obratilo se Agenciji sa zahtjevom za hitan interventi uvoz medicinskih sredstava. U prilogu zahtjeva, pored propisanih certifikata, dostavljena je i Izjava o nabavci od strane Federalne uprave civilne zaštitu u kojoj je navedeno da je “F.H. Srebrena malina” d.o.o. Srebrenica ovlaštena od strane Federalne uprave civilne zaštitu da obavi uvoz invazivnih respiratora za potrebe kliničkih centara i bolnica na području Federacije Bosne i Hercegovine, a u cilju mjera zaštite povodom suzbijanja korona virusa", kažu iz Agencije

Sporno je to što je "Srebrena malina" tek juče dobila saglasnost Agencije za lijekove, a respiratore su uvezli u subotu, potvrđeno je federalnim medijima. To dokazuje dokument iz Agencije za lijekove imedicinska sredstva BiH. U saglasnosti koja je očito retroaktivno izdata preduzeću "F.H. Srebrena malina" navedeno je da se izdaje za kupovinu 100 ventilatora pod oznakom "emergency" ventilator.

Kompanija koja se bavi poljoprivredom "Srebrena malina" dobila je ovu dozvolu tek nakon što je direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak već direktno odabrao spomenutu firmu da obavi uvoz. U Federalnoj Upravi Civilne Zaštite tvrde da je Srebrena malina jedina firma koja je mogla u “zadanom roku isporučiti medicinsku opremu”. Pitanje novinara o cijeni respiratora, zamjenik direktora FUCZ nije htjela komentarisati.

"Na pojedina pitanja bih ja zamolila da nadležne institucije obavljaju svoj posao i što se tiče cijena i ispitivanja da li je nešto provedeno kako je provedeno biće uključene sve nadležne institucije. Izbor je izabran na način da je firma Srebrena malina bila jedina firma koja u pogoršanoj situaciji i druge države iz okruženja dolaze do neophodne opreme. To je bila jedina firma koja je ponudila da će do kraja aprila isporučiti respiratore", rekla je Sanita Alagić, pomoćnica direktora Federalna uprava civilne zaštite.

Nejasno je i kako ova firma može da uvozi respiratore, a prije samo dva mjeseca je bila pod blokadom, poručuje to Saša Magazinović poslanik SDP-a u PD PS BiH. Uputio je i pitanje Agenciji za lijekove BiH kako firma koja se bavi uzgojem malina može da uvozi respiratore.

"Firma koja je bila blokirana, u martu za 10 miliona kupuje respiratore, a uz to se bavi uzgojem malina. SDP je na glavnom odboru tražio da sve institucije dostave podatke o javnim nabavkama i donacijama", kaže Magazinović.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je dva predmeta u kojima će provjeriti nabavku respiratora i testova na Kovid-19, kako bi se utvrdilo da li ima elemenata krivičnog djela u postupku javnih nabavki.

Predmeti su formirani nakon medijskih napisa da je Poljoprivredno gazdinstvo "Srebrena malina" iz Srebrenice uvezlo za Vladu FBiH respiratore iz Kine i radi provjere navoda o ranijim sumnjivim nabavkama testova za detekciju virusa korona.